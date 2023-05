Trois morts, six blessés lors de la dernière fusillade de masse aux États-Unis — RT World News

Un adolescent armé a été abattu après avoir été confronté à des agents répondant à un incident de tireur actif au Nouveau-Mexique

Un homme armé de 18 ans a tué au moins trois personnes et en a blessé six autres, dont deux policiers, lors de la dernière fusillade de masse aux États-Unis. L’incident dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique s’est terminé lorsque le seul suspect a été abattu par des agents qui ont répondu, a indiqué la police.

Les meurtres ont eu lieu lundi dans la ville de Farmington, qui compte environ 46 000 habitants, dans la région des Four Corners, où se rejoignent les frontières des États du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, de l’Utah et du Colorado. La police n’a donné aucun détail sur le tireur autre que son âge et son sexe.

Les écoles de la région ont été fermées à 11 h 15 alors que la police répondait aux coups de feu, dans une rue bordée de maisons et d’églises. Quelques minutes après l’arrivée du premier officier sur les lieux, le tireur a été abattu, a déclaré le chef de la police de Farmington, Steve Hebbe. L’ordre de verrouillage a été levé près de deux heures plus tard, après que les autorités locales ont conclu qu’il n’y avait aucun autre suspect impliqué.

Hebbe a déclaré que le tireur semblait tirer sur n’importe quoi « est entré dans sa tête » sans cibler des individus, des maisons ou des églises spécifiques. Le suspect a abattu au moins six maisons et trois voitures, en utilisant au moins trois armes, dont un fusil de type AR-15.















Les deux policiers blessés – l’un du département de police de Farmington et l’autre de la police de l’État du Nouveau-Mexique – sont dans un état stable au centre médical régional de San Juan.

L’incident de Farmington survient deux jours après une fusillade à Yuma, en Arizona, qui a fait deux morts et cinq blessés. Plus tôt ce mois-ci, huit ont été tués, sans compter le tireur, et au moins sept blessés lors d’une fusillade dans un centre commercial à Allen, au Texas.

Il y a eu plus de 550 massacres – des incidents au cours desquels quatre victimes ou plus sont mortes – aux États-Unis depuis 2006, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today. La violence armée représente plus de 80 % des 2 880 personnes tuées dans ces incidents.

« Je suis profondément bouleversé par la violence tragique qui s’est déroulée aujourd’hui à Farmington », La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a déclaré lundi dans un communiqué. « Je prie pour les familles des victimes, les blessés et toute la communauté de Farmington à la suite de cette horrible tragédie. » Elle a ajouté que son administration « ne cessera pas de lutter contre l’épidémie de violence armée sous tous les angles possibles. »