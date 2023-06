Trois morts et quatre blessés dont un se bat pour la vie après un accident d’horreur entre BMW et Mercedes

TROIS personnes sont mortes et quatre autres sont blessées après un horrible accident entre une BMW et une Mercedes.

Les deux voitures, décrites par la police de Sussex comme une BMW 220 blanche et une Mercedes C200 grise, se sont écrasées sur l’A285 à Duncton, près de Chichester, West Sussex vers 19h30 hier.

Trois personnes sont décédées et quatre ont été transportées à l’hôpital après la collision de deux voitures sur l’A285. Crédit : Eddie Mitchell

Trois personnes à l’intérieur de la BMW ont été déclarées mortes sur les lieux – avec une quatrième personne transportée à l’hôpital avec des blessures graves.

Trois autres personnes qui se trouvaient dans la Mercedes ont également été transportées à l’hôpital, une avec des blessures mortelles, une autre avec des blessures graves et une troisième avec des blessures mineures.

Une section de la route a été fermée à la suite de l’accident mais a depuis rouvert, a indiqué la police de Sussex.

Les flics lancent un appel à témoins et toute personne possédant des images de la caméra de tableau de bord a également été invitée à entrer en contact.

Dans un communiqué, les flics ont déclaré: « La police lance un appel à témoins pour une collision à Duncton, près de Chichester.

« L’incident impliquant une BMW 220 blanche et une Mercedes C200 grise s’est produit sur l’A285, entre Keepers Cottage et Little Farm Campsite, vers 19h30 le samedi 10 juin.

« Trois personnes de la BMW ont été tragiquement déclarées mortes sur les lieux ; une quatrième personne a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves.

« Trois occupants de la Mercedes ont également été transportés à l’hôpital – un avec des blessures potentiellement mortelles, un avec des blessures graves et un troisième avec des blessures mineures.

« Quiconque a vu l’un ou l’autre véhicule rouler dans la zone à cette époque, ou a capturé des images pertinentes sur la caméra de tableau de bord, est prié d’envoyer un e-mail à col[email protected] en citant la série 1542 du 10/06.

« Une section de la route a été fermée pendant plusieurs heures dans la nuit mais a depuis rouvert. Merci pour votre patience et votre compréhension. »