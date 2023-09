Trois morts en Suède après des fusillades et une explosion liées à des querelles entre bandes criminelles | Nouvelles du monde

Trois personnes sont mortes en moins de 24 heures dans des incidents distincts en Suède alors que la violence des gangs s’intensifie dans le pays.

Un homme de 18 ans a été abattu mercredi soir dans la banlieue de Stockholm, a indiqué la police.

Quelques heures plus tard, un homme a été tué et un autre blessé dans une fusillade à Jordbro, au sud de la ville.

Et tôt jeudi matin, une femme de 25 ans est décédée après une explosion à Uppsala, à l’ouest de Stockholm. La police pense qu’elle n’était pas la victime prévue.

L’explosion a été si puissante qu’elle a endommagé cinq maisons, arrachant la façade de deux d’entre elles.

Bien qu’on ne sache pas encore si les incidents étaient liés, les médias locaux affirment qu’au moins deux d’entre eux étaient liés à des gangs.

Ils portent à 11 le nombre de tués dans des violences armées ce mois-ci, ce qui en fait la fusillade la plus meurtrière dans le pays depuis le début des enregistrements en 2016.

La criminalité liée aux gangs, notamment entre deux groupes rivaux à Stockholm, s’est intensifiée en Suède ces derniers mois.

L’un est dirigé par un double ressortissant suédo-turc qui vit en Turquie et l’autre par son ancien commandant en second.

Les camps en conflit se battent pour des armes et des fusils, selon la chaîne de télévision suédoise SVT.

Trois personnes ont été arrêtées en relation avec la fusillade de Jordbro, ainsi que deux autres pour l’explosion d’Uppsala.

Plus tôt cette semaine, deux autres explosions ont eu lieu dans des propriétés du centre de la Suède, qui ont blessé au moins trois personnes et endommagé des bâtiments. Les enquêtes sont en cours.

Le gouvernement suédois augmente les peines de prison pour possession d’explosifs sans permis, passant de trois à cinq ans de prison.