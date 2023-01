Trois morts dans une fusillade dans un magasin de l’État de Washington, un suspect en fuite

Trois personnes ont été tuées dans une fusillade dans un dépanneur du centre de l’État de Washington mardi matin, a annoncé la police, et le suspect est en liberté et considéré comme dangereux.

La police a été appelée à un cercle K à Yakima, Washington, vers 03h30 heure locale lorsque trois personnes, qui n’ont pas été identifiées, ont été retrouvées mortes, a déclaré le chef Matt Murray aux journalistes. Deux victimes ont été abattues à l’intérieur du magasin, tandis qu’une troisième a été abattue à l’extérieur dans ce que les autorités ont qualifié d’acte de violence aléatoire.

Un mobile est inconnu et le suspect masculin est considéré comme un danger pour la communauté, a-t-il dit.

“Cela semble être une situation aléatoire. Il n’y avait aucun conflit apparent entre les parties”, a déclaré Murray. “L’homme est entré et a commencé à tirer.”

Cette semaine, les États-Unis ont été horrifiés par des fusillades consécutives en Californie, qui ont fait 18 morts.

Après avoir ouvert le feu dans le magasin, le suspect a traversé la rue en courant et a tiré sur un véhicule, forçant le conducteur à s’asseoir sur le siège passager. Le suspect a volé la voiture, décrite comme une berline Chrysler grise ou argentée, et s’est enfui, a indiqué la police.

L’état du conducteur, y compris s’il a été blessé, était inconnu.

Les forces de l’ordre ont recueilli des images de sécurité et des récits de témoins oculaires de la scène dans le cadre d’une enquête. Le département de police a publié une photo sur les réseaux sociaux d’un homme vêtu de noir, y compris un chapeau, un sweat à capuche et un jean, et des chaussures Nike blanches.

Yakima est une ville d’environ 97 000 habitants située dans la vallée de Yamika, dans l’État de Washington, une région agricole connue pour ses cultures de pommes et ses vignobles.