Trois morts dans une “attaque de drone ukrainien” contre une base aérienne au cœur de la Russie, selon Moscou

Trois militaires ont été tués lorsqu’un drone ukrainien a été abattu sur une base aérienne profondément enfoncée dans le sol russe, a déclaré Moscou.

Il s’agit de la deuxième attaque contre la base aérienne d’Engels en quelques semaines, une installation clé située à environ 300 milles de la frontière entre la Russie et l’Ukraine et à 100 milles supplémentaires de la ligne de front actuelle dans la région du Donbass.

Trois membres du personnel technique sont morts “à la suite de la chute de l’épave du drone” alors qu’il a été abattu aux premières heures du lendemain de Noël, a affirmé le ministère russe de la Défense.

Malgré certaines affirmations non vérifiées du contraire, Moscou a insisté sur le fait qu’aucun équipement aéronautique n’avait été endommagé sur la base aérienne de la région russe de Saratov, qui abrite des bombardiers stratégiques à longue portée impliqués dans le récent bombardement par Vladimir Poutine des infrastructures énergétiques ukrainiennes.

“Un drone ukrainien a été abattu à basse altitude alors qu’il s’approchait de l’aérodrome militaire d’Engels dans la région de Saratov” juste après 1h30 du matin, ont rapporté les agences de presse russes selon le ministère de la Défense.

“À la suite de la chute de l’épave du drone, trois militaires russes de l’état-major technique qui se trouvaient sur l’aérodrome ont été mortellement blessés.”

Exprimant ses condoléances aux familles des hommes, le gouverneur de Saratov, Roman Busargin, a déclaré qu’il n’y avait “absolument aucune menace pour les habitants” de la ville d’Engels – et a insisté sur le fait que parler d’état d’urgence et d’évacuation de la ville était “des mensonges flagrants”.

Selon un média russe Bazaqui a initialement signalé que des sirènes de raid aérien pouvaient être entendues près de la base aérienne, une zone de 120 mètres carrés a été laissée en flammes à la suite de l’explosion, qui, selon elle, a également blessé quatre personnes.

La base aérienne d’Engels, l’une des deux bases de bombardiers stratégiques abritant la capacité nucléaire aérienne de la Russie, a également été touchée le 5 décembre – lors d’une double attaque qui, selon les analystes, a porté un coup majeur à la réputation de la Russie et soulevé de sérieuses questions sur les défenses aériennes du Kremlin.

On pense que la base aérienne d’Engels abrite plus d’une douzaine de bombardiers stratégiques russes Tu-95 (Service de presse du ministère russe de la Défense)

Ces frappes – à la fois sur Engels et sur la base de bombardiers de Dyagilevo dans la région russe de Ryazan, située à seulement 100 miles de Moscou – auraient également tué un total de trois militaires et blessé quatre autres.

“Sur la base de l’emplacement de la base aérienne, ses jets ont joué un rôle majeur dans les récents attentats à la bombe en Ukraine”, a déclaré Rob Lee, chercheur principal à l’Institut de recherche sur la politique étrangère basé aux États-Unis. Le gardien à l’époque.

Moscou a gardé 15 à 16 bombardiers Tu-95MS et 15 Tu-160 sur la base aérienne d’Engels, qui représente la plus grande part de l’arsenal russe de Tu-160, a déclaré M. Lee, ajoutant: “L’Ukraine avertit depuis des semaines que la Russie se préparait pour une nouvelle vague d’attaques de missiles sur son réseau énergétique. Cela aurait pu être une frappe préventive.

La Russie possède environ 60 à 70 avions bombardiers stratégiques de deux types – le Tu-95MS Bear et le Tu-160 Blackjack, qui sont tous deux capables de transporter des bombes nucléaires et des missiles de croisière à armement nucléaire ainsi que des munitions conventionnelles.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de l’Ukraine, qui ne revendique jamais officiellement la responsabilité des attaques sur le territoire russe.

Cela s’est produit quelques heures après que l’Ukraine a accusé Moscou d’avoir lancé plus de 10 attaques à la roquette sur le district de Kupiansk dans la région de Kharkiv et d’avoir bombardé plus de 25 villes le long de la ligne de front Kupiansk-Lyman, avec près de 20 villes également touchées dans la région de Zaporizhzhia.

