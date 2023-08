Trois morts dans le crash d’un hélicoptère militaire américain en Australie — RT World News

Cinq marines américains blessés ont été transportés à l’hôpital dans un état grave, ont indiqué les autorités locales.

Un hélicoptère militaire américain avec à son bord 23 marines américains s’est écrasé au large des côtes australiennes, faisant au moins trois morts et tous les autres blessés, ont annoncé dimanche des responsables locaux.

Dans un communiqué publié dimanche, la Marine Rotational Force-Darwin a déclaré que l’incident impliquait un avion MV-22B Osprey qui s’est écrasé sur l’île Melville, dans le nord du pays, vers 9h30, heure locale. L’accident s’est produit pendant l’exercice Predators Run alors que l’hélicoptère était « transporter des troupes lors d’un exercice d’entraînement de routine », » a déclaré le ministère.

« Trois personnes ont été confirmées décédées tandis que cinq autres ont été transportées à l’hôpital Royal Darwin dans un état grave », a-t-il noté, ajoutant que l’enquête sur la cause de l’accident était en cours.

L'exercice Predators Run 2023 implique plus de 2 500 soldats d'Australie, des Philippines, du Timor-Leste et d'Indonésie.















Dans un communiqué cité par Sky News, les forces de défense australiennes ont déclaré que les données préliminaires indiquent que l’incident impliquait uniquement des troupes américaines. « À ce stade précoce et critique, nous nous concentrons sur la réponse aux incidents et sur la garantie de la sécurité des personnes impliquées. » a-t-il ajouté.

Plus tard, la ministre en chef du Territoire du Nord, Natasha Fyles, a confirmé les informations des médias selon lesquelles toutes les personnes à bord étaient des militaires américains, qui, selon elle, ont soutenu « un large éventail de blessures. » ABC a rapporté, citant les services d’urgence locaux, que l’une des personnes blessées se trouve dans un état critique.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a décrit l’incident comme « regrettable, » ajoutant que les responsables de Canberra restent en contact avec leurs homologues américains.

Selon Sky News, l’exercice Predators Run sera temporairement suspendu à la lumière de l’accident.

L’incident est survenu après que les États-Unis et l’Australie ont convenu le mois dernier d’étendre la présence militaire de Washington sur le continent dans le but de dissuader la Chine dans le Pacifique. La coopération approfondie comprenait des visites plus longues de sous-marins américains et une rotation régulière des embarcations de l’armée américaine.

À l’époque, les deux pays avaient également organisé d’importants exercices militaires – Talisman Saber – impliquant plus de 34 000 militaires. Les jeux ont d’ailleurs été interrompus après qu’un hélicoptère australien MRH-90 Taipan s’est écrasé au large de la côte nord du pays, tuant quatre soldats.