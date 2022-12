Trois morts après une fusillade dans un centre kurde à Paris

Un homme armé a ouvert le feu vendredi dans un centre culturel et un coiffeur kurde à Paris.

Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées.

L’homme de 69 ans est connu pour deux précédentes tentatives de meurtre.

Un homme armé de 69 ans a ouvert le feu vendredi dans un centre culturel et un salon de coiffure kurdes du centre de Paris, tuant trois personnes et en blessant trois autres, ont indiqué des témoins et des procureurs.

Les coups de feu peu avant midi ont semé la panique rue d’Enghien dans le 10e arrondissement branché de la capitale, un quartier animé de boutiques, de restaurants et de bars qui abrite une importante population kurde.

Des témoins ont indiqué à l’AFP que le tireur, décrit par la police comme blanc et connu pour deux précédentes tentatives de meurtre, a d’abord visé le centre culturel kurde avant d’entrer dans un salon de coiffure voisin où il a été arrêté par la police.

“On a vu un vieil homme blanc entrer puis commencer à tirer dans le centre culturel kurde, puis il est allé chez le coiffeur d’à côté”, a raconté à l’AFP par téléphone Romain, qui travaille dans un restaurant voisin.

Emmanuel Boujenan, un habitant, a déclaré à l’AFP: “Il y avait des gens qui paniquaient, criaient à la police et pointaient du doigt le salon ‘il est là-dedans, il est là-dedans, entrez'”.

Il a dit avoir vu deux personnes sur le sol du salon avec des blessures à la jambe.

Le centre communautaire kurde, appelé Centre Ahmet Kaya, est utilisé par une association qui œuvre à l’intégration de la population kurde en région parisienne.

“Sept ou huit coups”

Le tireur a été décrit par des sources policières comme “caucasien”, de nationalité française et connu pour deux précédentes tentatives de meurtre en 2016 et 2021.

Ses motivations restent floues, mais son identité et sa cible ont immédiatement fait soupçonner que la fusillade aurait pu être motivée par la race.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a mis en garde à plusieurs reprises contre le danger des groupes d’extrême droite violents en France.

Le tireur a été blessé et “a été transporté à l’hôpital”, a indiqué la maire du Xe arrondissement, Alexandra Cordebard, sur les lieux de la fusillade.

Une commerçante du quartier a déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat avoir entendu sept ou huit coups de feu, affirmant que “c’était la panique totale. Nous nous sommes enfermés à l’intérieur”.

Le parquet de Paris a indiqué qu’une enquête avait été ouverte et qu'”un homme âgé de 60 à 70 ans a été interpellé et placé en garde à vue”.

“Son identité est en cours de vérification”, a-t-il ajouté.

La nouvelle de la fusillade a mis les nerfs à vif dans une ville qui a été ciblée à plusieurs reprises par des groupes terroristes islamistes depuis 2015.