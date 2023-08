Trois morts après le crash d’un hélicoptère marin américain en Australie | Nouvelles du monde

Trois marines américains sont morts et cinq ont été grièvement blessés après le crash d’un hélicoptère lors d’un exercice militaire en Australie.

L’avion v-22 Osprey transportait 23 marines américains au large de Darwin lors d’un exercice d’entraînement lorsqu’il s’est écrasé sur l’île Melville dimanche vers 9h30 (1h00 BST), selon l’armée australienne.

Un communiqué de la Darwin Marine Rotational Force indique que la cause de l’accident fait l’objet d’une enquête et que les efforts de récupération sont en cours.

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié l’accident de « tragique », déclarant aux journalistes : « Il s’agit évidemment d’un incident regrettable. Je ne suis pas en mesure de donner davantage d’informations.

« Les forces de défense australiennes coopèrent avec nos amis des forces de défense américaines pour s’assurer que nous leur apportons toute l’aide possible.

« En tant que gouvernement et en tant que ministère de la Défense, nous nous concentrons essentiellement sur la réponse aux incidents et sur la garantie que tout le soutien et l’assistance sont apportés en cette période difficile. »

Selon l’Australian Broadcasting Corporation, le commissaire de police du Territoire du Nord, Michael Murphy, a déclaré : « Les blessés appartiennent au 23e Corps des Marines des États-Unis et nous faisons tout notre possible pour les ramener sains et saufs à Darwin pour y être soignés.

« Cinq marines ont été renvoyés à Darwin pour y être soignés, les autres étant triés sur place.

« Des policiers et du personnel de défense supplémentaires ont été déployés sur l’île Melville pour soutenir les opérations, trier les blessés et les ramener à Darwin et également maintenir les lieux de l’accident pendant que les enquêtes se poursuivent. »

L’incident s’est produit lors de l’exercice Predators Run 2023, un exercice militaire auquel participent 2 500 soldats d’Australie, des États-Unis, d’Indonésie, du Timor oriental et des Philippines.

Cela arrive un mois après quatre soldats australiens ont été tués lors d’exercices bilatéraux lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans l’océan au large des côtes du Queensland.

Les États-Unis et l’Australie ont intensifié leur coopération militaire dans l’océan Pacifique ces dernières années, sous l’impulsion d’une Chine de plus en plus affirmée.