“Trois morts” alors que les manifestations en Iran se multiplient à l’occasion de l’anniversaire de la répression meurtrière de 2019

Les forces de sécurité iraniennes ont abattu au moins trois manifestants mardi, a déclaré un groupe de défense des droits, alors que les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini se sont multipliées à l’occasion de l’anniversaire de la répression sanglante de 2019.

Les manifestants répondaient à un appel à commémorer les personnes tuées lors de la répression de 2019, donnant un nouvel élan aux manifestations déclenchées par la mort d’Amini, 22 ans, à la mi-septembre de cette année, après son arrestation pour avoir prétendument bafoué le code vestimentaire strict de l’Iran. pour femme.

À Téhéran, le vacarme des klaxons des voitures s’est répercuté alors que les manifestants bloquaient un rond-point majeur sur la place Sanat et criaient “Liberté, liberté”, selon des images vérifiées.

Plus tard, les gens ont afflué dans les rues d’autres villes, dont Bandar Abbas et Shiraz, où des femmes ont été vues agitant leur foulard au-dessus de leur tête.

Alors que l’obscurité tombait, davantage de personnes ont émergé dans les rues de la capitale, certaines d’entre elles se rassemblant autour de feux de joie et scandant “Mort au dictateur”, selon le moniteur de médias sociaux 1500tasvir.

D’autres vidéos publiées par le moniteur montraient des altercations avec les forces de sécurité dans plusieurs villes alors que les manifestations se poursuivaient dans la nuit.

“Les forces gouvernementales ont directement ouvert le feu dans la plupart des villes où des soulèvements ont eu lieu, comme Sanandaj, Kamyaran et Kermanshah”, a déclaré à l’AFP Hengaw, un groupe de défense des droits basé en Norvège.

“Trois personnes ont été tuées jusqu’à présent, deux à Sanandaj et une à Kamyaran” par des tirs directs des forces gouvernementales, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’efforçait de confirmer les informations selon lesquelles davantage de manifestants auraient été tués.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a appelé l’Iran à libérer immédiatement les milliers de personnes arrêtées pour avoir participé à des manifestations pacifiques.

“Au lieu d’ouvrir un espace de dialogue sur des griefs légitimes, les autorités répondent à des manifestations sans précédent avec une dureté croissante”, a déclaré le porte-parole Jeremy Laurence aux journalistes à Genève.

“L’année du sang”

“Cette année est l’année du sang, Seyed Ali sera renversé”, a scandé une foule nombreuse devant une station de métro de Téhéran, dans une vidéo vérifiée par l’AFP, faisant référence au chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.

Au début de la journée, des magasins ont été fermés dans le célèbre Grand Bazar de Téhéran et dans d’autres parties du pays, selon des vidéos en ligne vérifiées par l’AFP.

Les médias iraniens ont déclaré que les commerçants du bazar avaient fermé boutique de peur d’être incendiés, et un porte-parole de la police a déclaré plus tard à la télévision d’État que 11 personnes avaient été arrêtées pour avoir “menacé” les commerçants.

Des travailleurs ont abattu des outils et des étudiants universitaires ont boycotté des cours dans la province natale d’Amini, au Kurdistan, dans l’ouest de l’Iran, a déclaré Hengaw.

Dans la ville phare de Sanandaj, dans la province, des manifestants ont été vus en train de brûler des pneus dans une rue et de scander des slogans anti-gouvernementaux, dans d’autres images en ligne.

“Femme, vie, liberté” et “Homme, patrie, prospérité”, scandaient des étudiants et étudiantes de l’Université islamique Azad, dans la ville de Tabriz, dans le nord-ouest du pays, dans une vidéo publiée par 1500tasvir.

Les manifestations de mardi ont marqué le troisième anniversaire du début de “Bloody Aban” – ou Bloody November – lorsqu’une hausse surprise du prix du carburant pendant la nuit a déclenché une violence de rue sanglante qui a duré des jours.

Amnesty International a déclaré qu’au moins 304 personnes avaient été tuées lors des manifestations il y a trois ans, mais un tribunal de Londres cette année composé de divers groupes de défense des droits a déclaré que des preuves d’experts suggéraient que le bilan était probablement beaucoup plus élevé, peut-être jusqu’à 1 515.

Session sur les droits de l’ONU

Le groupe Iran Human Rights, basé à Oslo, a déclaré samedi que les forces de sécurité avaient tué au moins 326 personnes, dont 43 enfants et 25 femmes, dans la répression des manifestations en cours.

Les troubles ont été attisés par la fureur suscitée par les règles vestimentaires des femmes, mais se sont transformés en un vaste mouvement contre la théocratie qui dirige l’Iran depuis la révolution islamique de 1979.

Il n’a montré aucun signe d’essoufflement malgré le recours à la force létale par les autorités et une campagne d’arrestations massives qui a pris au piège des militants, des journalistes et des avocats.

L’ancien président et leader réformiste Mohammad Khatami a rejeté l’idée d’un changement de pouvoir dans la république islamique, tout en admettant qu’il y avait un mécontentement à l’égard du gouvernement actuel.

“Le renversement (du système) n’est ni possible ni souhaitable mais la poursuite de la situation actuelle conduit à l’effondrement social”, a déclaré Khatami, président de 1997 à 2005, cité par des journaux réformistes.

L’Union européenne et la Grande-Bretagne ont imposé des sanctions à plus de 30 hauts responsables et organisations iraniennes suite à la répression.

L’Iran, qui a accusé les États-Unis et ses alliés de fomenter les troubles, a menacé de “répondre avec efficacité et force”.

Les États-Unis ont condamné lundi les frappes transfrontalières de drones et de missiles par l’Iran contre des groupes d’opposition kurdes basés en Irak que Téhéran accuse d’attiser ce qu’il appelle les “émeutes” chez lui.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU doit tenir une session d’urgence sur l’Iran le 24 novembre, les partisans faisant pression pour une enquête internationale sur la répression meurtrière des manifestations.