Trois morts alors que le CDC met en garde contre une épidémie de méningite fongique multi-états liée à la chirurgie esthétique au Mexique

Au moins trois Américains sont décédés et 17 ont des cas suspects ou probables d’une infection potentiellement mortelle liée à une épidémie dans des cliniques de chirurgie esthétique au Mexique.

Une épidémie multi-états de méningite fongique a été détectée chez des patients ayant subi une anesthésie péridurale dans la ville de Matamoros, Tamaulipas, Mexique, ont annoncé jeudi les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

L’éclosion était liée à deux cliniques : River Side Surgical Center et Clinicia K-3.

Un total de 212 résidents dans 25 États ont été identifiés comme à risque de méningite fongique parce qu’ils ont reçu une anesthésie péridurale dans ces cliniques en 2023, a indiqué le CDC.

Parmi ces patients, 14 cas suspects, 11 cas probables et deux cas américains confirmés ont été diagnostiqués. Trois patients avec des cas probables ou confirmés sont décédés, selon les responsables de la santé.

Les autorités sanitaires mexicaines ont fermé les deux cliniques le 13 mai, mais les symptômes d’infection peuvent mettre des semaines à se développer. Les autorités s’efforcent de trouver et d’informer les patients qui restent à risque.

L’une des victimes décédées a été identifiée comme étant Lauren Robinson, 29 ans, de Vidor, au Texas. Son mari, Garret Robinson, a déclaré à la WFAA que sa femme avait commencé à développer des symptômes après avoir subi une intervention esthétique au Mexique.

« Elle était géniale, les résultats étaient super, tout allait bien, elle a commencé à retourner au travail, puis elle a commencé à me dire constamment: » J’ai mal à la tête, quelque chose ne va pas « », a déclaré Garrett Robinson au point de vente.

Après plusieurs séjours à l’hôpital, les médecins ont identifié la cause de ses symptômes comme une méningite fongique.

« Ils ont pu prélever du liquide rachidien ici, l’envoyer pour des tests. Ils ont également envoyé du sang pour des tests et il a pu revenir qu’il s’agissait en fait d’une méningite », a déclaré Garrett Robinson.

Lauren Robinson a succombé à sa maladie mercredi, laissant derrière elle son mari et ses quatre enfants. Garrett Robinson sensibilise maintenant aux risques de la chirurgie esthétique en dehors des États-Unis et aux dangers de la méningite.

« Mes enfants l’admirent, comme si elle était la leur, c’est juste, c’est déchirant, et je veux juste que les gens sachent, vous savez, dites non à votre femme », a-t-il déclaré à WFAA. « Les femmes aussi, si vous réfléchissez, et que vous n’avez pas d’homme pour vous dire non, non, ne le faites pas, ça n’en vaut pas la peine. »

La méningite fongique est une infection fongique qui peut se propager d’une autre partie du corps au cerveau ou à la moelle épinière. Selon le CDC, les gens peuvent être infectés s’ils respirent des spores fongiques microscopiques. L’infection ne se propage pas entre les personnes.

Les symptômes d’une méningite fongique comprennent de la fièvre, des maux de tête, une raideur de la nuque, des nausées et des vomissements, une sensibilité des yeux à la lumière et un état mental altéré. Cela peut prendre des semaines pour que les symptômes se développent, mais une fois qu’ils apparaissent, ils peuvent rapidement devenir graves et potentiellement mortels.

« Bien que rares, des épidémies de méningite fongique à la suite d’interventions médicales et chirurgicales se sont produites », indique le CDC sur son site Web.

Les médecins peuvent diagnostiquer la méningite en prélevant des échantillons de sang ou de liquide médullaire et en les envoyant à un laboratoire pour analyse. Il existe différents traitements selon le type de champignons détectés.

« Les médecins traitent la méningite fongique avec de longs traitements antifongiques à forte dose, souvent administrés directement dans une veine par voie intraveineuse », indique le CDC. « Après cela, les patients doivent également prendre des médicaments antifongiques par voie orale. La durée totale du traitement dépend du système immunitaire du patient et du type de champignon à l’origine de l’infection. Le traitement est souvent plus long pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme celles atteintes du SIDA ou cancer. » +

Le CDC recommande à toute personne ayant subi une anesthésie péridurale (rachidienne) à Matamoros, au Mexique, au River Side Surgical Center ou à la Clinicia K-3 du 1er janvier au 13 mai 2023, de se rendre immédiatement à la salle d’urgence la plus proche.