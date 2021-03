Trois mois après le début du Brexit, lorsque le règlement de l’UE a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni, de nombreux domaines de la vie ont remarqué une différence.

L’impact a été ressenti à la fois par les personnes et les entreprises – même s’il a parfois été difficile de le distinguer de l’impact écrasant de la pandémie.

Les exportations britanniques vers l’UE ont été les plus durement touchées par les nouvelles formalités aux frontières, malgré la offre de dernière minute frappé en décembre garantissant un commerce sans droits de douane.

Bien que certains secteurs signalent des améliorations depuis le début du chaos en janvier, ils disent également que les problèmes sont plus profonds que le « problèmes de dentition», a souligné le gouvernement britannique à l’époque.

Pendant ce temps, un retard supplémentaire au Royaume-Uni en imposant des contrôles à l’importation des marchandises de l’UE, les exportateurs européens n’ont pas été affectés dans la même mesure.

Euronews examine les effets des changements à ce jour sur plusieurs grands secteurs de l’économie.

Commerce global entre le Royaume-Uni et l’UE

Chiffres officiels du Royaume-Uni en mars, le Royaume-Uni a enregistré une baisse record de ses échanges commerciaux avec l’UE en janvier, alors que l’économie se débattait avec les règles post-Brexit et la pandémie.

Les exportations de biens ont chuté de 41% et les importations de 29%, le départ du Royaume-Uni du marché unique de l’UE ayant eu un impact majeur, tout comme une bureaucratie supplémentaire et des coûts et des taxes parfois inattendus.

Chiffres publiés le 18 mars par l’Irlande Bureau central des statistiques a déclaré que les importations en provenance de Grande-Bretagne ont chuté de 65% en janvier par rapport à un an plus tôt. Récent Chiffres allemands ont montré que les importations en provenance du Royaume-Uni avaient chuté de 56%, tandis que les exportations étaient en baisse de près d’un tiers.

Le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord a également rencontré de nouveaux obstacles dans le cadre des accords de divorce visant à protéger une frontière nord-sud ouverte sur l’île d’Irlande. L’UE a commencé action en justice contre le Royaume-Uni après que le gouvernement britannique a prolongé unilatéralement une période de grâce sur certains contrôles alimentaires.

Alimentation et agriculture

Euronews énuméré plusieurs exemples des premiers problèmes signalés par les producteurs de denrées alimentaires et autres commerçants. Une avalanche de cas exprimant des griefs similaires a suivi: le exportateur de porc obligé de dépenser 4 000 € supplémentaires par chargement encore retenu par les douanes; le Supermarché belge se tournent maintenant vers l’Irlande au lieu de la Grande-Bretagne pour les approvisionnements; le Apiculteur britannique qui ne peut plus importer d’abeilles de l’UE.

Un rapport parlementaire britannique du 23 mars note que les producteurs alimentaires britanniques sont confrontés à de nouvelles barrières commerciales avec l’UE sous la forme de mesures sanitaires, de formalités administratives supplémentaires, de coûts de transport plus élevés et de certaines « interdictions d’exportation catégoriques ».

Les exportations de certains produits tels que les pommes de terre de semence se sont arrêtées, dit le Sous-comité de l’environnement de l’UE de la Chambre des Lords. Les petites entreprises en particulier souffrent de la bureaucratie et des coûts de transport. L’absence d’accords d’équivalence ajoute aux frictions, constate-t-il.

Une analyse publiée le 23 mars par le Royaume-Uni Fédération de l’alimentation et des boissons d’une baisse de 75% des exportations vers l’UE en janvier – le saumon s’est effondré de 98%, le bœuf 91% – a cité le COVID-19 et le stockage. Mais il a dit que beaucoup était « probablement dû à de nouvelles barrières non tarifaires ». Le FDF a ajouté que «l’effondrement des mouvements de groupage» – où différentes entreprises envoient des marchandises dans le même chargement – avait frappé en particulier les petites et moyennes entreprises.

«Rejeter la perturbation du commerce aux frontières comme de simples« problèmes de démarrage »à court terme n’est plus crédible», déclare un Rapport d’impact du Brexit par la British Meat Processors Association. « Les entreprises britanniques de viande dressent un tableau très différent. Elles signalent des faiblesses systémiques dans le système d’exportation actuel, des montagnes de paperasserie et une perte potentielle permanente de commerce comprise entre 20 et 50 pour cent. »

Certaines demandes bureaucratiques devraient augmenter: par exemple, davantage de certificats sanitaires d’exportation seront nécessaires après la fin des délais de grâce. Le comité de la Chambre des Lords prévient que les barrières commerciales pourraient devenir permanentes à moins que le gouvernement britannique ne prenne des mesures.

Le commerce du vin au Royaume-Uni a salué un deuxième retard annoncé par le gouvernement sur les formulaires d’importation controversés de vin de l’UE de juillet au 31 décembre, ce que la UK Wine and Spirit Association mentionné aurait entraîné « des hausses de prix, une interruption permanente de l’approvisionnement et une réduction drastique du choix des consommateurs ».

Faire de la pêche

L’impasse sur les droits de pêche était l’un des principaux obstacles dans les négociations commerciales post-Brexit, l’UE faisant pression pour conserver l’accès aux eaux britanniques tandis que Londres insistait pour «reprendre le contrôle».

Mais l’accord apporte de nombreuses barrières «à long terme», selon le rapport Lords, rejetant la description par le gouvernement des premiers problèmes comme temporaires.

L’impact des nouvelles demandes de déclarations en douane et autres formalités administratives a immédiatement frappé les exportations britanniques. Retards vu les valeurs de capture sont divisées par deux et souvent fait les expéditions de poisson frais ne sont pas viables.

Le ministre britannique de l’Environnement, George Eustice, a déclaré à un comité de députés le 25 mars, l’interdiction actuelle de l’UE sur les importations de mollusques vivants ne changera probablement pas. Les producteurs britanniques n’ont pas été en mesure de vendre des moules, des huîtres et des pétoncles au bloc – et on leur a dit d’investir dans du matériel de purification ou de rechercher de nouveaux marchés pour les crustacés congelés.

Le Conseil des Cornouailles en Angleterre et en Bretagne en France aurait a accepté de travailler ensemble pour faciliter les expéditions de poissons et fruits de mer britanniques par ferry.

Industrie

Il y avait un énorme soulagement dans le industrie automobile des deux côtés de la Manche lorsque l’accord commercial sur le Brexit a été scellé, gardant le marché UE-Royaume-Uni exempt de droits de douane et de quotas. Un délai de grâce pour les règles d’origine – retardant l’obligation de déclarer la provenance des pièces – a également été bien accueilli, même s’il doit expirer à la fin de 2021.

Cependant, les inquiétudes concernant l’impact des barrières non tarifaires sur les chaînes d’approvisionnement se sont poursuivies au cours de la nouvelle année. « Cela ne signifie pas un coût nul », a déclaré Mike Hawes, PDG de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) à un Comité de la Chambre des communes le 23 février.

«Je qualifierais toute l’industrie de pagayer furieusement sous l’eau pour faire avancer les choses», a-t-il poursuivi. « Pour ce qui est des opérations générales au jour le jour, déplacer des pièces à l’intérieur et à l’extérieur, c’est difficile. L’administration est importante … C’est la nouvelle norme; nous l’acceptons. S’assurer que toute la complexité de la chaîne d’approvisionnement peut continuer à fonctionner est un défi majeur. «

Paul Everitt, directeur général du groupe ADS, avait un message similaire concernant aérospatiale et défense. Les entreprises vivaient « une bataille quotidienne pour faire fonctionner les nouvelles dispositions et trouver leur chemin », a-t-il déclaré au comité, citant des retards et des coûts de transport supplémentaires.

Il a ajouté que des éléments clés de l’industrie « ne sont pas en mesure de faire des affaires, et certains d’entre eux sont en fait en train de perdre des affaires », en raison de l’incertitude sur la future relation UE-Royaume-Uni sur la sécurité et la réglementation de l’aviation.

Britanique fabricants ont signalé une augmentation quasi-record de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de la hausse des coûts, attribuable au Brexit et à la pandémie, dans un Enquête IHS Markit / CIPS réalisée en février.

« Ce désordre a été principalement créé par les retards d’expédition, les pénuries de transport et l’agitation aux frontières douanières. Bien qu’il soit difficile de voir clairement où la perturbation du COVID a pris fin et où la confusion du Brexit a commencé », a déclaré Duncan Brock, directeur du groupe au Chartered Institute of Procurement & Supply.

Soins de santé

Bruxelles a donné un premier feu vert en février pour que les données personnelles continuent de circuler entre le Royaume-Uni et l’UE dans l’ère post-Brexit. Le projet de décision de la Commission européenne a conclu que le régime de protection des données du Royaume-Uni était conforme à la loi phare de l’UE.

Les organisations de santé des deux côtés de la Manche ont salué cette décision. La reconnaissance par l’UE du régime britannique « est vitale pour le fonctionnement du secteur européen de la santé », ont-ils déclaré dans un lettre conjointe. « Il détermine tout, de la fourniture de soins de santé et sociaux transfrontaliers à des milliers de citoyens européens à la gestion de la manière dont les données de santé sont partagées en toute sécurité pour faire avancer la recherche. »

Le fait que l’exportation de médicaments et de dispositifs médicaux se poursuive en franchise de droits dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit a également été salué.

Cependant, l’année dernière, l’industrie pharmaceutique européenne a souligné l’importance de parvenir à un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) sur les inspections et les tests de lots dans le cadre d’un accord commercial. Un accord a été conclu sur le premier mais pas sur le second.

Le Royaume-Uni a renoncé unilatéralement aux exigences en matière de tests de lots pour les produits en provenance de l’UE pendant deux ans. Mais l’UE impose toujours des tests sur les médicaments dans l’autre sens.

L’Association de l’industrie pharmaceutique britannique (ABPI) a averti que cela se traduit par des tests répétés «qui compliquent la chaîne d’approvisionnement et peuvent retarder la livraison du lot de médicaments aux patients pendant en moyenne 6 semaines et coûter 1 500 £ par lot».

Services financiers

L’accord sur le Brexit ne contenait que de vagues engagements sur les services et laissait les services financiers à un processus distinct.

Le Royaume-Uni et l’UE seraient parvenus à un « mémorandum d’accord » – comme prévu à la fin du mois de mars – sur la coopération future. On pense que cela pourrait aider les entreprises de la ville de Londres à retrouver un certain accès à l’UE perdu lorsque le Royaume-Uni a quitté le marché unique de l’UE.

Cependant, cela est loin de restituer l’intégralité des « droits de passeport » donnant un accès global aux marchés de l’UE. Et une décision sur la forme moindre d’accès – donnée lorsque l’UE accepte que la réglementation d’un pays tiers soit «équivalente» à la sienne – est entre les mains de Bruxelles.

La période qui a suivi immédiatement le Brexit en 2021 a vu une fuite des activités de négociation d’actions du Royaume-Uni vers l’UE, tandis que depuis le référendum sur le Brexit de 2016, des centaines de sociétés financières basées au Royaume-Uni ont transféré au moins certaines opérations vers le bloc.