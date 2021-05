Trois modèles de Galaxy Watch4 sont en route avec un OS Wear à peau UI

Samsung abandonnera Tizen et le remplacera par Wear OS pour la génération Galaxy Watch4, selon un tas de fuites et de rumeurs en constante augmentation. Cependant, le changement peut être principalement à l’intérieur – le logiciel Google sera apparemment skinné avec On UI 3.x, de sorte que l’interface ressemblera à celle des montres Galaxy actuelles.

Samsung reprendra également les fonctionnalités SmartThings auxquelles les propriétaires actuels de montres sont habitués. Il y aura également de nouvelles fonctionnalités, y compris une fonction talkie-walkie qui vous permettra d’envoyer de courts messages vocaux (Apple a déployé une fonctionnalité similaire avec watchOS 5). Le capteur de glycémie ne se produit probablement pas, cependant.

Samsung Galaxy Watch3 et Samsung Gear Sport

Trois modèles sont en préparation. L’une (nom de code «Wise») ressemblera à une montre habillée classique et aura une lunette tournante. La semaine dernière, nous avons appris que celui-ci serait disponible en deux tailles, 42 mm et 46 mm.

Les deux autres («Fresh» et «Lucky») seront sportifs, avec probablement un nouveau modèle Galaxy Watch Active (ceux-ci ont tendance à omettre la lunette). Ils devraient également être disponibles en deux tailles, mais ils seront plus petits – 40 mm et 42 mm.

Précédemment, Univers de glace a taquiné que la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch Active4 seront annoncées au deuxième trimestre, mais n’a publié aucune mise à jour à ce sujet. L’annonce pourrait avoir lieu lors de l’événement Unpacked qui apporte la prochaine génération de pliables Samsung, qui sont attendus en juillet (le premier mois du troisième trimestre).

La source