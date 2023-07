Trois missiles de drones ont frappé le bâtiment du gouvernement russe à Moscou | Nouvelles du monde

L’attaque s’est produite aux premières heures de la matinée alors que deux tours de bureaux à Moscou ont été endommagées (Photo: Reuters) Une personne a été blessée après que trois drones ukrainiens ont attaqué Moscou aux premières heures de la matinée. L’attaque a entraîné la fermeture temporaire de l’un des quatre aéroports de la capitale. Des cris ont retenti alors que des témoins regardaient un drone voler dans un immeuble de bureaux de la capitale avant une énorme explosion samedi soir. Le maire de Moscou, Sergei Sobianine, a posté sur Telegram et a déclaré que « les façades de deux tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées ». Il n’y a ni victimes ni blessés. Cette frappe est la dernière d’une série d’attaques récentes de drones que Moscou a imputées à Kiev. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Cela survient un jour après que l’Ukraine a semblé tirer des missiles sur des ports à l’intérieur de la Russie pour la première fois alors que le conflit s’intensifiait dans la mer Noire. C’était la quatrième tentative de grève dans la région de la capitale ce mois-ci et la troisième cette semaine. Cela a alimenté les inquiétudes quant à la vulnérabilité de Moscou aux attaques alors que la guerre de la Russie en Ukraine se prolonge dans son 18e mois. Le ministère russe de la Défense a qualifié l’incident de « tentative d’attaque terroriste par le régime de Kiev » et a déclaré que trois drones visaient la ville. L’un a été abattu dans la région environnante de Moscou par des systèmes de défense aérienne et deux autres ont été bloqués. Ces deux-là se sont écrasés dans le quartier des affaires de Moscou, dans la capitale. Des photos du site de l’accident montraient la façade d’un gratte-ciel endommagée sur un étage. Plus: Tendance

Un agent de sécurité a été blessé, a rapporté l’agence de presse russe Tass, citant des responsables des services d’urgence. Aucun vol n’est entré ou sorti de l’aéroport de Vnukovo à la périphérie sud de la ville pendant environ une heure, selon Tass, et l’espace aérien au-dessus de Moscou et des régions périphériques a été temporairement fermé à tout avion. On pense qu’il s’agit d’une attaque de drones ukrainiens (Photo: REUTERS)



La police sur les lieux de la grève à Moscou (Photo : REUTERS)



La grève s’est produite aux premières heures de la matinée (Photo: REUTERS) Ces restrictions ont depuis été levées. Les autorités de Moscou ont également fermé une rue à la circulation près du site de l’accident dans la région de Moscou. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat des responsables ukrainiens, qui assument rarement, voire jamais, la responsabilité des attaques sur le sol russe. Le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi avoir abattu un drone ukrainien à l’extérieur de Moscou. Deux autres drones ont frappé la capitale russe lundi, l’un d’eux tombant dans le centre de la ville près du siège du ministère de la Défense, le long de la rivière Moscou, à environ 3 km du Kremlin. L’autre a touché un immeuble de bureaux dans le sud de Moscou, détruisant plusieurs étages supérieurs. Lors d’une autre attaque le 4 juillet, l’armée russe a déclaré que quatre drones avaient été abattus par des défenses aériennes à la périphérie de Moscou et qu’un cinquième avait été bloqué par des moyens de guerre électronique et forcé vers le bas. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

