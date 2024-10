Trois millions d’Ontariens vivront avec des maladies graves d’ici 2040, selon un rapport

Ouvrez cette photo dans la galerie : Des ambulanciers paramédicaux amènent un patient au service des urgences de l’hôpital Toronto Western le 14 juillet 2022. Des chercheurs de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto affirment que le fardeau croissant de la maladie est principalement dû au vieillissement prévu depuis longtemps de la population, mené par les baby-boomers qui atteignent 70 ou 80 ans.Fred Lum/le Globe and Mail

Le nombre d’Ontariens qui vivront avec des maladies graves d’ici 2040 devrait atteindre plus de trois millions, ce qui menace de briser le système de santé déjà tendu de la province, prévient un nouveau rapport.

Des chercheurs de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto affirment que le fardeau croissant de la maladie est principalement dû au vieillissement de la population prévu depuis longtemps, mené par les baby-boomers qui atteignent 70 ou 80 ans.

Mais les Ontariens deviennent également plus malades, quel que soit leur âge, et davantage de personnes contractent davantage de maladies chroniques – notamment le diabète, l’insuffisance rénale, le cancer et l’arthrose – aujourd’hui que par le passé, selon l’étude de l’Université de Toronto, dont la publication est prévue mercredi.

Le rapport s’aligne sur d’autres recherches qui prédisent qu’un nombre croissant de personnes âgées et de Canadiens en âge de travailler atteints de maladies graves posera un défi important au système de santé, a déclaré Laura Rosella, épidémiologiste et co-auteur de l’étude.

« Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la situation soit étonnamment similaire partout au Canada », a-t-elle déclaré lors d’une entrevue.

Le nouveau rapport a été produit en collaboration avec l’Association des hôpitaux de l’Ontario, qui prévient depuis des années que, sans une planification des capacités à long terme et une transformation technologique, le secteur des soins de courte durée risque d’être submergé par les personnes âgées et les malades chroniques.

« Nous sommes confrontés à une réalité dans laquelle le système public ne sera tout simplement pas en mesure de faire face, ce qui est des mots assez forts à utiliser, mais c’est la vérité », a déclaré Anthony Dale, président-directeur général de l’OHA, qui parle pour les hôpitaux de toute la province.

M. Dale a souligné dans une entrevue que, même si le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Doug Ford a supervisé la plus forte augmentation de la capacité hospitalière depuis des décennies, le système ne fait encore que « faire du surplace ». La province a ajouté environ 3 500 nouveaux lits et environ 35 000 employés au système hospitalier depuis 2019, selon l’OHA. La population de l’Ontario a augmenté de 10 pour cent, soit environ 1,4 million de personnes, au cours de la même période, presque entièrement due à l’immigration.

Avant l’augmentation de la capacité à l’ère de la pandémie, les hôpitaux de l’Ontario s’appuyaient sur de nouvelles technologies médicales telles que les chirurgies mini-invasives pour prodiguer davantage de soins à un plus grand nombre de patients sans ajouter de lits.

M. Dale a déclaré que le fardeau imminent de la maladie identifié dans l’étude de l’Université de Toronto signifie que le système de santé aura besoin de révolutions technologiques et organisationnelles à plus grande échelle.

« Nous savions que ce jour viendrait. C’est effectivement déjà là », a-t-il déclaré. « Nous devons désormais vraiment nous concentrer sur la prévention et la gestion des maladies chroniques et compter beaucoup plus sur l’innovation pour nous en sortir, car s’en tenir au statu quo est une recette pour l’échec. »

La recherche de l’Université de Toronto s’est appuyée sur les prévisions démographiques et les données administratives sur la santé concernant la prévalence des maladies chroniques pour projeter le nombre de personnes qui vivront avec des maladies graves en Ontario d’ici 2040.

Les auteurs ont classé les personnes dans la catégorie des « maladies graves » si elles souffraient d’au moins une maladie très grave, comme la démence, ou d’une combinaison de maladies moins aiguës, comme le diabète, l’hypertension et l’arthrose.



Projections de multimorbidité en Ontario Population âgée de 30 ans et plus, en millions le globe et le courrier, Source : Rosella LC, Buajitti E, Daniel I, Alexander M, Brown A. Tendances projetées de la maladie en Ontario : Dalla Lana École de santé publique ; 2024. Projections de multimorbidité en Ontario Population âgée de 30 ans et plus, en millions le globe et le courrier, Source : Rosella LC, Buajitti E, Daniel I, Alexander M, Brown A. Tendances projetées de la maladie en Ontario : Dalla Lana École de santé publique ; 2024. Projections de multimorbidité en Ontario Population âgée de 30 ans et plus, en millions le globe et le courrier, Source : Rosella LC, Buajitti E, Daniel I, Alexander M, Brown A. Projeté tendances de la maladie en Ontario : École de santé publique Dalla Lana; 2024.

Le rapport prévoit que 3,1 millions d’Ontariens répondront à cette définition en 2040, contre 960 000 en 2002 et 1,8 million en 2020.

Parmi les Ontariens de 65 ans et plus, 53 pour cent devraient vivre avec une maladie grave d’ici 2040, en hausse par rapport à 41 pour cent en 2002 et à 46 pour cent en 2020. Les adultes en âge de travailler ne seront pas épargnés par leurs jeunes : un peu plus de 10 pour cent pour cent des personnes âgées de 30 à 64 ans devraient tomber dans la catégorie des maladies graves en 2040, contre 5,7 pour cent en 2002 et 9,2 pour cent en 2020.

« Dans plusieurs maladies chroniques – le cancer, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires – il y a eu des changements vers des âges plus précoces, et il existe de nombreuses hypothèses sur les raisons pour lesquelles cela se produit », a déclaré le Dr Rosella. Certaines théories incluent la prévalence croissante de l’obésité et de l’inactivité physique, en particulier parmi les patients des quartiers pauvres, a-t-elle expliqué.

La réduction des taux de maladies chroniques sera essentielle pour maintenir le système de santé à flot au cours des 16 prochaines années, a déclaré Adalsteinn Brown, doyen de l’école de santé publique Dalla Lana et autre auteur de l’étude.

« Il est évidemment nécessaire d’adopter des approches beaucoup plus agressives pour soutenir la promotion de la santé et tenter de retarder l’apparition de la maladie », a-t-il déclaré lors d’une entrevue. « Il existe un besoin important de déplacer les soins vers la communauté. On ne peut tout simplement pas construire des hôpitaux assez vite.»