Trois millions de plus de 20 ans pour recevoir un jab, aucun décès en 2 jours et seulement 2% de patients de variante indienne entièrement vaxxés

Le chemin de la Grande-Bretagne vers la liberté est entré dans la « ligne droite du pays » – alors que le Royaume-Uni a reçu une autre triple dose de bonnes nouvelles de Covid.

Trois millions d’adultes dans la vingtaine sont maintenant prêts à recevoir leur vaccin en Angleterre alors que le blitz de vaccination atteint aujourd’hui un « moment décisif ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

A partir de 7h aujourd’hui, les 25-29 ans pourront réserver un jab en Angleterre Crédit : Getty

Et seulement 2% des patients hospitalisés avec la variante indienne avaient reçu les deux vaccins – preuve que les vaccins protègent nos plus vulnérables malgré la flambée des infections.

Dans un troisième coup de pouce, le NHS England n’a enregistré aucun décès quotidien de Covid dans les hôpitaux samedi ou dimanche pour la première fois en 15 mois. Mais les responsables avertissent qu’en raison des retards de déclaration, ces chiffres optimistes pourraient changer au cours des prochains jours.

Cela survient alors que tous les plus de 18 ans au Pays de Galles se verront offrir leur dose initiale d’ici la semaine prochaine, environ un mois et demi avant la date prévue, avec l’engagement de faire doubler tout le monde d’ici septembre.

Matt Hancock a révélé hier que seulement TROIS patients sur 126 hospitalisés avec la variante indienne avaient reçu les deux doses.

Environ les deux tiers des admissions de la nouvelle souche concernaient la population plus jeune et non vaccinée. S’exprimant à la Chambre des communes, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était confiant « un jour bientôt, la liberté reviendra » alors que les députés ont renouvelé les appels selon lesquels le verrouillage doit prendre fin le 21 juin.

Hancock a déclaré que le vaccin « brise le lien entre les infections, les hospitalisations et les décès, un lien qui était solide comme le roc à l’automne ».

Les familles ont profité de vacances dans les pays de la liste verte Crédit : Paul Edwards / Le Soleil

Il a ajouté : « Personne ne veut que nos libertés soient restreintes un seul jour de plus que nécessaire. Je connais l’impact de ces restrictions sur les choses que nous aimons, sur nos entreprises, notre santé mentale. »

Près de 77% des adultes ont maintenant eu leur première chance alors que le Royaume-Uni se bat pour rester en tête de la variante indienne. Et 53 pour cent sont entièrement vaccinés contre le virus. À partir de 7 heures du matin aujourd’hui, les personnes âgées de 25 à 29 ans pourront réserver un jab en Angleterre – exactement six mois après l’administration de la toute première dose de Covid.

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a exhorté les jeunes Britanniques à accepter l’invitation, en déclarant: « Lorsque vous recevez le texte, vous êtes le prochain. »

Il a déclaré: «C’est un moment décisif alors que le programme de vaccination du NHS, qui bat le monde, entre dans la ligne droite de notre course pour offrir à chacun sa première dose.

« Le programme de vaccination du NHS est un véritable effort d’équipe et c’est un témoignage aux équipes du NHS à travers le pays, que nous sommes en mesure d’ouvrir aux personnes dans la vingtaine six mois après ce premier coup mondial à Maggie Keenan. »

Les taux d’infection ont augmenté dans trois régions sur quatre à travers la Grande-Bretagne – alimentés par la variante Delta ou indienne plus transmissible.

À l’échelle nationale, les taux de cas hebdomadaires ont augmenté de 53% par rapport aux sept jours précédents. Mais les hospitalisations sont restées stables, suggérant que les vaccins permettent de tenir à distance une troisième vague mortelle.

Et si les chiffres restent bas, cela renforcera les appels au déverrouillage le 21 juin.

Downing Street a déclaré que les données émergeant au cours de la semaine à venir seront « cruciales » pour décider si le verrouillage prendra fin à cette date. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Il ne reste toujours rien dans les données actuellement pour suggérer que l’étape 4 ne peut pas aller de l’avant au plus tôt. »

Des députés nerveux ont averti que les Britanniques du gouvernement ne toléreraient pas de devoir vivre sous des restrictions un seul jour de plus que nécessaire.

Tory Steve Brine a déclaré que laisser traîner le verrouillage « reviendrait à écrire à Covid un chèque en blanc et à le retarder continuellement ».

Le député travailliste Toby Perkins a exhorté les ministres à saisir « l’énorme succès du programme de vaccination » et à restaurer les libertés au moins aux doubles coups.

Et le député du DUP, Sammy Wilson, a accusé le gouvernement de colporter des « messages mitigés » en promettant de rétablir la liberté le 21 juin – pour ensuite vaciller sur l’engagement à l’approche du jour.

Matt Hancock a révélé hier que seulement TROIS patients sur 126 hospitalisés avec la variante indienne avaient reçu les deux doses Crédit : PA