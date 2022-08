Trois mille ans de nostalgie et l’été des films exagérés

Trois mille ans de nostalgie est un film difficile à décrire. Le dernier film de George Miller aux multiples facettes – dont les films précédents incluent improbablement le Mad Max séries et Babe : Cochon dans la ville — est un fantasme. C’est un conte de fées pour adultes. C’est une romance (étonnamment évanouie) et une fable, et un hommage magnifiquement affectueux à des millénaires de conteurs. C’est beaucoup de choses. Et surtout, ce n’est qu’un parcelle.

Le film – qui met en vedette Tilda Swinton dans le rôle d’une «narratologue» souris et solitaire qui lâche accidentellement un ancien djinn (Idris Elba) – est le genre de narration sans limites que vous pourriez attendre de Miller. Il parcourt des sentiers de lapin et se tord dans des directions inattendues et vous invite à venir faire un tour. Surtout, cela crée un monde où tous les sens sont exacerbés, où l’on peut presque sentir les épices et sentir les textures. Vous êtes enveloppé dans un tourbillon, et quand tout est fini, vous sortez de la rêverie en clignant des yeux. Des films comme celui-ci vous entraînent dans un autre univers.

Trois mille ans de nostalgie est loin d’être le premier film à tisser ce genre de toile ; la grande force du cinéma est de nous transporter dans d’autres mondes. Mais l’histoire du djinn et du narratologue ne retient rien, et c’est une conclusion appropriée à un été plein de narration tout aussi maximaliste, une tendance qui pourrait nous dire quelque chose sur la direction que prennent les films.

Penser à Elvis, par exemple, la fantaisie d’un biopic de Baz Luhrmann. Ce n’est pas un grand film, bien qu’il présente des moments de grandeur – mais c’est beaucoup de film, à partir du moment où un logo Warner Bros. orné de strass apparaît à la toute fin du générique. Luhrmann est un maître régnant du maximalisme; vous n’attendez rien de moins. Mais même pour lui, c’est une balade, un montage palpitant du début à la fin.

Placez cela à côté de quelques autres films: RRRle film indien au titre explosif (il signifie Rise Roar Révolte) qui transforme la révolution en un énorme thriller cathartique époustouflant. Ou Top Gun : Maverick, qui fait monter les enchères sur son prédécesseur avec des cascades encore plus audacieuses et défiant la mort, un coup de poing s’il en est un. Ou Résurrection, dans lequel le jeu tordu du chat et de la souris de Rebecca Hall et Tim Roth se termine par l’une des images les plus étranges et les plus explosives que j’ai jamais vues dans un film d’horreur. Ou Hommesqui, maintenant que j’y pense, puise dans le même pool d’images que Résurrection et va encore plus loin. Ou Nonqui mélange un film d’horreur, un western et un film d’invasion extraterrestre, livrant des scènes si étranges (et sanglantes) et carrément déroutantes qu’il vous reste à les tourner dans votre tête pendant des jours.

Le roi de tous pourrait être Tout partout tout à la fois, avec son titre maximaliste à pleine gorge qui pourrait servir de sommation précise à toute la tendance. Il a été un succès auprès du public en raison de son énorme cœur. Mais pour atteindre ce cœur, vous avez d’abord parcouru quelques millions d’univers, des tas d’yeux écarquillés, du kung-fu, des menaces pour l’univers, quelques rochers en conversation, des hommages aux films de Wong Kar Wai et un tout bagel géant représentant le nihilisme ultime. Et un tas de trucs que j’ai probablement oubliés, même si je l’ai vu deux fois.

C’est le truc avec le cinéma maximaliste : il vous demande de le revoir. Un film surchargé n’est pas fait pour être vu une seule fois. Vous devez le voir pour comprendre ce que c’est, puis le revoir pour regarder autour des bords, pour regarder ce qu’il y a en arrière-plan, pour saisir les blagues subtiles, les allusions et les indices musicaux. Vous voulez faire l’expérience de cette sensation de libération, d’aspirer tout l’air du monde dans vos poumons, puis de tout laisser sortir avec un profond, profond soupir. Pour laisser votre cœur claquer contre votre cage thoracique, glissez dans votre gorge, plongez dans votre estomac, puis recommencez. Se sentir délicieusement, délicieusement surstimulé.

Depuis près de 15 ans maintenant, le cinéma américain est de plus en plus dominé par des films qui visent à faire exactement cela, mettant en vedette des super-héros aux capacités extraordinaires et des vêtements aux couleurs vives et de grands costumes de robot qui font exploser. Mais même ceux-là ont dû monter la barre, avec des castings de plus en plus gros, plus de croisements, plus d’annonces de casting. Ils ne peuvent pas abriter trop de surprises, dérivées de propriétés créatives existantes avec de vastes bases de fans et l’attente que les personnages ne s’écartent pas de leur nature essentielle. Ainsi, l’un des plus grands «événements cinématographiques» de la dernière décennie impliquait essentiellement tout un tas de personnages de tout un tas de films apparaissant sur le même champ de bataille, et nous avons pu les voir tous ensemble. Cool!

Mais c’est révélateur qu’à la suite de ce film, le MCU s’est un peu agité; une fois à 11h, difficile de baisser le volume et en plus tout le monde est devenu un peu sourd.

C’est pourquoi la tendance maximaliste de cet été est si intéressante. D’une part, il montre des signes d’essayer de reproduire la fixation heureuse du camée du cinéma de franchise à gros budget (voir Train à grande vitesse‘s nombreuses parties de peu pour preuve).

D’un autre côté, aller au-delà des rails est une réponse plutôt rafraîchissante à l’homogénéité des offres multiplex, la même identité de la culture de la suite et du redémarrage. Bien sûr, Elvis concerne la vie d’une personne réelle, et Top Gun : Maverick est techniquement une suite (bien qu’elle évite avec véhémence les pièges de son acabit). Mais la tendance maximaliste dans son ensemble met l’accent sur des idées originales sans public intégré évident. Ils sont imprévisibles; ce sont de nouvelles histoires; ils sont surprenants et enchanteurs. Ils ne sont pas délicieux parce que vous voyez quelque chose auquel vous vous attendez – ils sont tout le contraire.

Et le public semble en avoir faim, qu’il regarde un film sur une mère multivers ou un extraterrestre terrorisant un ranch ou un djinn et un narratologue. Le familier et le dérivé auront toujours une place à Hollywood – et peut-être une place démesurée. Mais peut-être qu’après avoir été nourris de force pendant des années avec ce que les grandes entreprises savent déjà que nous allons manger, sommes-nous enfin prêts à essayer quelque chose de nouveau.

Trois mille ans de nostalgie, Elvis, Top Gun : Maverick, Nonet Résurrection jouent dans les salles. RRR est en streaming sur Netflix. Hommes et Tout partout tout à la fois sont disponibles à la location ou à l’achat sur les plateformes numériques.