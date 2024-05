Trois militaires américains blessés lors d’une mission d’aide humanitaire à Gaza, dont un dans un état critique, selon des responsables de la Défense

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un militaire américain est dans un état critique après avoir subi une blessure non liée au combat jeudi alors qu’il soutenait l’aide humanitaire à Gaza, selon un responsable américain de la défense.

« Le 23 mai, un militaire américain a subi une blessure non liée au combat à bord de l’USNS Benavidez (T-AKR 306) alors qu’il soutenait la mission d’aide humanitaire à Gaza », a déclaré un responsable américain de la défense. « Le militaire a été transporté vers un établissement médical et se trouve actuellement dans un état critique. De plus amples informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles. »

Lors d’un appel téléphonique jeudi, des responsables de la défense ont confirmé aux journalistes que trois militaires américains avaient été blessés alors qu’ils soutenaient une mission visant à fournir une aide humanitaire à la population de Gaza.

Alors qu’un individu s’est avéré dans un état critique, les deux autres ont subi des blessures « très mineures », selon le vice-amiral Brad Cooper, qui les a décrits comme des « blessures de routine ».

L’ONU PRÉVOIT DE NOUVELLES ROUTES D’AIDE À GAZA APRÈS QUE DES FOULES DÉSPÉRÉES ONT ARRÊTÉ LES LIVRAISONS DEPUIS UNE QUAI CONSTRUITE PAR LES ÉTATS-UNIS

Il a ajouté que les deux militaires légèrement blessés avaient repris leurs fonctions.

« Sur les blessures, je n’ai pas beaucoup de détails », a déclaré Cooper aux journalistes. « L’une d’elles était simplement une entorse à la cheville. »

Une jetée temporaire a été ancrée sur une plage de Gaza jeudi dernier alors qu’Israël subit une pression mondiale croissante pour autoriser davantage de fournitures dans l’enclave côtière assiégée, où il est en guerre contre les militants palestiniens du Hamas et où une famine menace.

LA CONTROVERSE CROISSANTE SUR LA JETÉE DE GAZA DE BIDEN ALIMENTE LES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LE COÛT ET LA SÉCURITÉ

Les opérations ont commencé vendredi et 10 camions d’aide ont été conduits par des sous-traitants de l’ONU vers un entrepôt du Programme alimentaire mondial à Deir El Balah, à Gaza. Mais samedi, seuls cinq camions sont parvenus à l’entrepôt après que 11 autres ont été interceptés.

« Des foules avaient arrêté les camions à différents endroits du chemin. Il y avait… ce que j’appellerais l’autodistribution », a déclaré mardi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, aux journalistes à New York.

« Ces camions traversaient des zones où il n’y avait pas eu d’aide. Je pense que les gens craignaient de ne jamais voir d’aide. Ils ont saisi ce qu’ils pouvaient », a-t-il déclaré.

La distribution a finalement été suspendue alors que l’ONU prévoyait de nouveaux itinéraires et une coordination des livraisons dans le but d’empêcher l’interception de davantage d’aide, a déclaré Abeer Etefa, porte-parole du PAM au Caire.

L’accès de l’aide au sud de Gaza a été interrompu depuis qu’Israël a intensifié ses opérations militaires à Rafah, une décision qui, selon l’ONU, a forcé 900 000 personnes à fuir.

Reuters a contribué à ce rapport.