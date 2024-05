Trois milieux de terrain et trois défenseurs risquent de quitter Milan cet été

L’AC Milan se dirige vers un été très important et aucun joueur de l’équipe n’est absolument certain de rester au club pour 2024-25, selon un rapport.

Selon Tuttosport (via MilanActualités), une grande partie de l’attention sera portée sur le prochain entraîneur-chef et les recrues qui arriveront, mais il y aura également des départs intéressants et les principaux suspects sont Mike Maignan, Theo Hernandez et Rafael Leao.

La raison est simple : ce sont eux qui ont le plus de prétendants, sur le papier. Les deux duo français ont des contrats expirant en 2026 et demandent une augmentation pouvant aller jusqu’à 8 millions d’euros nets par saison, soit encore plus que ce que gagne Leao.

Pour Milan, ils ont vu le renouvellement de Leao comme une exception à leur plafond salarial préétabli, ce qui pose des problèmes dans les renouvellements de Théo et Maignan, avec Le Bayern Munich fait pression pour signer les deux.

En ce qui concerne le groupe défensif, Fikayo Tomori a légèrement plus de valeur que Pierre Kalulu et Malick Thiaw, mais selon le journal, au moins un des trois pourrait partir.

Il en va de même pour le milieu de terrain avec un ou deux Ismael Bennacer, Yacine Adli et Tommaso Pobega qui risquent d’être vendus pour la bonne offre. Bref, il pourrait y avoir pas mal de turnover.