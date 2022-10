Trois membres d’une tribu condamnés à MORT pour avoir refusé de quitter le site de Neom, une superville futuriste du désert saoudien de 500 milliards de dollars

L’Arabie saoudite a condamné à mort trois membres d’une tribu pour avoir refusé de quitter le site désertique de la superville futuriste de 500 milliards de dollars Neom.

Le trio de la tribu Howeitat avait protesté contre leur expulsion forcée de la province septentrionale de Tabuk pour faire place à la métropole ultra-moderne.

Les trois membres de la tribu ont été condamnés à mort pour avoir protesté contre leur expulsion forcée de leur patrie Crédit : afp

Les autorités saoudiennes ont expulsé la tribu Howeitat pour faire place à la ville futuriste de Neom Crédit : AFP

Le projet de 500 milliards de dollars a suscité des critiques pour son prix élevé et la perturbation des communautés Crédit : AFP

Shadli, Attaullah et Ibrahim al-Howeitat ont été discrètement condamnés à mort par les tribunaux d’exception saoudiens le 2 octobre.

ALQST, un groupe indépendant basé au Royaume-Uni surveillant les droits de l’homme en Arabie saoudite, a rapporté que les “peines choquantes” du cousin avaient été prononcées lors d’une audience secrète.

Les membres de la tribu Howeitat ont affirmé que les autorités avaient utilisé des tactiques sales pour essayer de les chasser de leurs terres.

Ceux qui sont assez courageux pour s’exprimer ont prétendu que des drones de surveillance volaient souvent au-dessus de leur tête, tandis que leur approvisionnement en eau et en électricité était régulièrement coupé.

Il semble que les développeurs soient maintenant pressés de construire après que l’Arabie saoudite a remporté sa candidature pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 – bien que la construction soit à des années de l’achèvement.

Les trois cousins ​​​​ont été arrêtés pour la première fois en 2020 pour s’être opposés à leur expulsion de leur patrie historique.

Attaullah avait précédemment partagé des clips vidéo sur la “misère de sa famille et de tous les autres résidents déplacés”, a déclaré ALQST.

Alors qu’il était incarcéré pour avoir résisté à leur expulsion forcée, Shadli aurait entamé une grève de la faim pour protester contre les mauvais traitements qu’il avait subis en prison.

Middle East Eye a rapporté qu’il avait été nourri de force et jeté à l’isolement par des gardiens en réponse.

Il semble que les Saoudiens aient une hache à régler avec la famille, car le frère de Shadli a été abattu par les forces spéciales en avril 2020.

Abdul Rahim al-Howeitat, un éminent critique du développement exorbitant de Neom, a accusé les responsables de “terrorisme d’État”.

L’homme de 43 ans est devenu le porte-parole du mouvement à petite échelle contre la construction de la mégapole qui occupera 26 500 km de territoire saoudien.

Il a commencé à partager des publications sur les réseaux sociaux se ralliant aux plans extravagants, avant que ses deux cousins ​​et son frère ne se joignent à la dissidence.

Le gouvernement a affirmé qu’ils avaient été contraints de “neutraliser” Abdul après “qu’il se soit barricadé dans sa maison” et ait lancé des “cocktails Molotov” sur les forces de sécurité.

‘EXÉCUTION EXTRAJUDICIAIRE’

Son corps est resté en possession des autorités pendant plusieurs semaines avant d’être finalement remis à sa famille.

Mais des rapports citant des témoignages oculaires affirment que l’impasse présumée était en fait une “exécution extrajudiciaire”.

L’affaire a été classée par le gouvernement sans donner plus de détails – malgré les rumeurs selon lesquelles ils avaient proposé de payer des membres respectables de la communauté pour critiquer les actions d’Abdul.

On estime que 150 personnes de la tribu Howeitat, forte de 20 000 personnes, ont été arrêtées pour avoir exprimé leur colère contre Neom.

En septembre, deux membres ont été condamnés à 50 ans de prison et à 50 ans d’interdiction de voyager par le tribunal pénal spécialisé d’Arabie saoudite.

Abdullah Aljuraywi, responsable des événements d’ALQST, a condamné la répression de la liberté d’expression et la punition “cruelle” infligée aux trois membres de la tribu.

Ces condamnations choquantes montrent une fois de plus le mépris total des autorités saoudiennes pour les droits de l’homme. ALQST

Il a fulminé : “Ces condamnations choquantes montrent une fois de plus le mépris insensible des autorités saoudiennes pour les droits de l’homme et les mesures cruelles qu’elles sont prêtes à prendre pour punir les membres de la tribu Huwaitat pour avoir légitimement protesté contre l’expulsion forcée de leurs maisons.

“Nous condamnons les condamnations et appelons à leur libération.”

Bien qu’il ait promis de loger cinq millions de personnes, Neom a été fortement critiqué pour avoir expulsé les indigènes et son prix élevé.

Le prince ben Salmane a dévoilé pour la première fois les plans de la supercité en 2017 dans le cadre du plan de développement Vision 2030 du royaume visant à réduire la dépendance au pétrole.

Neom sera alimenté par l’énergie solaire et éolienne et fera 17 fois la taille de Londres.

Son Altesse Royale, qui est également présidente du conseil d’administration de Neom, veut réinventer l’économie nationale et créer des milliers d’emplois.

Un gratte-ciel latéral de 800 milliards de livres sterling qui s’étend sur plus de 75 miles de long et sera plus grand que l’Empire State Building occupera le devant de la scène.

Le projet gigantesque – surnommé la Mirror Line parce qu’il sera fait de verre miroir – aura à peu près la taille du Massachusetts.

Neom devrait également avoir des kilomètres de verdure et de maisons et ses propres fermes pour nourrir les plus de cinq millions d’habitants qui devraient le remplir.

Le développement extravagant devrait accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 Crédit : AFP