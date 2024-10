Trois membres du groupe controversé As I Lay Dying ont brusquement démissionné, laissant derrière eux un ancien chanteur condamné

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Trois membres du groupe de metalcore As I Lay Dying ont brusquement démissionné, laissant derrière eux le chanteur Tim Lambesis, reconnu coupable en 2014 d’avoir engagé un tueur à gages pour tuer sa femme.

Les trois membres du groupe sortants, le bassiste Ryan Neff, le guitariste Ken Susi et le batteur Nick Pierce, ont tous rejoint le groupe en 2022 après la sortie de prison de Lambesis.

Neff fut le premier à annoncer son départ, écrivant sur Instagram vendredi : « À partir d’aujourd’hui, j’ai pris la décision de quitter As I Lay Dying.

« Ce choix intervient après mûre réflexion, et je pense que c’est la bonne étape pour mon parcours personnel et professionnel. Je suis reconnaissant pour les expériences et les liens que j’ai noués au cours de mon séjour avec le groupe. Merci à tous les fans pour votre soutien.

Susi et Pierce ont emboîté le pas aujourd’hui, le guitariste Susi écrivant lui-même Instagram post : « Mon temps de jeu avec As I Lay Dying a pris fin aujourd’hui. Je pars avec beaucoup de gratitude pour tous ceux qui m’ont suivi et soutenu depuis mes jours chez Unearth jusqu’à cette époque de ma carrière. J’ai rejoint le camp AILD en connaissant parfaitement l’histoire dramatique, mais j’avais envie de simplement jouer de la bonne musique avec de bons amis.

« Malheureusement, ma moralité personnelle a récemment été mise à rude épreuve, et c’est maintenant la fin la plus triste de ce qui aurait pu être la plus grande seconde chance pour ce groupe. »

Susi a ensuite défendu Neff, qui, selon lui, avait reçu « beaucoup de réactions négatives pour avoir démissionné en premier ». Susi a ajouté : « Je regrette de ne pas avoir partagé cette décision plus tôt et d’être en confiance avec mon ami – c’est un musicien parfait et une personne encore meilleure. »

Dans le sien postele batteur Pierce a déclaré : « Pour l’instant, je ne joue plus de la batterie pour As I Lay Dying. C’est loin d’être la fin à laquelle je m’attendais, et je sens que je dois me distancier du groupe dans le but de préserver ma santé et mon intégrité personnelles.

« Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m’ont suivi et soutenu tout au long de ce voyage. Mon objectif a été et sera toujours de créer des souvenirs inoubliables avec mes amis et d’écrire une musique qui résonnera vraiment auprès de nos fans. Je suis fier de ce que j’ai accompli lors des tournées, ainsi que de l’écriture et de l’enregistrement de la batterie pour le nouvel album.

« Pour l’avenir, je suis ravi de poursuivre ma carrière de batteur et de poursuivre ce que j’aime le plus : faire de la musique. Mon programme de tournées et de sessions est désormais activement ouvert à de nouvelles opportunités.

Le huitième album du groupe, À travers les tempêtes à venirdevrait sortir le 15 novembre.

Ils avaient déjà suscité la controverse après que Lambesis ait admis qu’il était athée, bien qu’ils aient auparavant fait la promotion du groupe en tant que groupe de rock chrétien.