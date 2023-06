Trois membres du conseil d’administration d’Everton partent et Bill Kenwright devrait suivre

Trois membres du conseil d’administration d’Everton ont quitté leurs fonctions lundi et le président, Bill Kenwright, devrait se rendre dans les prochaines 48 heures dans des développements qui signalent l’arrivée de nouveaux investissements.

La directrice générale, Denise Barrett-Baxendale, la directrice des finances et de la stratégie, Grant Ingles, et le directeur non exécutif Graeme Sharp sont partis après des mois de protestations des fans contre le conseil d’administration et le propriétaire, Farhad Moshiri.

Everton a déclaré lors de la confirmation des départs qu’une déclaration suivrait sur « les nominations intérimaires et l’avenir du président dans les prochaines 48 heures ». C’est un signe que l’investissement de MSP Sports Capital, basé à New York, est imminent.

Moshiri a recherché des investissements pour le nouveau stade d’Everton à Bramley Moore Dock et pour renforcer l’équipe après que la relégation de la Premier League a été évitée de justesse pour une deuxième saison consécutive.

Les trois administrateurs sortants ont déclaré: « Nous nous sommes tous pleinement engagés pendant notre séjour ici et nous sommes déçus d’avoir pris la décision de quitter Everton. » Ils ont déclaré que la croissance commerciale réalisée sous leur surveillance et que le projet de nouveau stade «sauvegarderait et soutiendrait l’avenir commercial du club pour des générations» et ont exprimé leur fierté pour le travail effectué sur les programmes sociaux.

Kenwright et Barrett-Baxendale devaient partir mais les sorties d’Ingles et de Sharp sont plus surprenantes. Kenwright a déclaré: « Ce fut un excellent conseil d’administration qui a tous travaillé sans relâche pour le club, quelles que soient les circonstances. »