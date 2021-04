TROIS des parents allemands du prince Philip assisteront à ses funérailles et seront isolés avant le service, affirme-t-on.

On dit que deux arrière-neveux et un cousin resteraient avec un ami commun à Ascot, dans le Berkshire, afin qu’ils puissent y être en toute sécurité samedi.

Le prince Rupprecht, la princesse Beatrix Zu Hohenlohe-Langenburg, la princesse Margarita, la sœur du prince Philip, du prince Albrecht, de la reine Elizabeth, du prince Philip et du prince Kraft Zu Hohenlohe-Langenburg au château de Langenburg lors d’un voyage en Allemagne de l’Ouest Crédits: Getty

La reine et Donatus, prince et landgrave de Hesse, en 2019 Crédits: Getty

Bernhard, le prince héréditaire de Bade, le prince Donatus, le landgrave de Hesse et le prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg sont enfermés dans une bulle conforme à Covid, rapporte le Daily Mail.

Le duc d’Édimbourg aurait dit clairement qu’il voulait que sa famille «de sang» soit incluse dans ses arrangements funéraires.

Le prince Philipp, 51 ans, a déclaré dans un communiqué de la maison où lui et ses proches sont restés isolés jusqu’au week-end: « C’est vraiment un honneur incroyable et nous sommes tous extrêmement touchés et privilégiés d’être inclus au nom de la famille au sens large. »

Ils rejoindront seulement 27 autres personnes en deuil lors de l’affaire dépouillée, en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Philip, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, est inhumé dans la chapelle St George de Windsor.

Fait inhabituel, le cercueil de Philip sera transporté du château de Windsor à l’arrière d’un Land Rover à toit ouvert qu’il a aidé à développer avec l’armée.

La duchesse de Cambridge, le prince Donatus, la princesse Alexandra et le prince William en 2016 Crédits: Getty

Bernhard, prince héréditaire de Bade, et Stephanie Anne Kaul en 2019 Crédits: Getty

Seuls 30 invités seront présents et la reine ne participera pas à la procession depuis le château de Windsor.

Le prince William, Harry, qui est revenu au Royaume-Uni il y a deux jours pour les funérailles, et d’autres membres de la famille royale supérieurs suivront le Land Rover à pied.

Tous les participants, y compris la reine, devront porter des masques faciaux et maintenir une distance sociale.

Mais le monarque a épargné les rougeurs de Harry en ordonnant à aucun membre de la famille royale de porter l’uniforme militaire pour les funérailles du duc d’Édimbourg, a révélé The Sun.

Le duc de Sussex avait fait face à la perspective humiliante d’être le seul homme âgé de la famille royale à porter des civvies après avoir perdu ses grades honorifiques.

Les funérailles sont limitées à 30 personnes en raison des restrictions de Covid

Une minute de silence aura lieu à travers le pays à 15 heures pour se souvenir des 70 ans de service de Philip.

Buckingham Palace publiera sous peu tous les détails du service et de la liste des invités.

Un porte-parole a insisté sur le fait que l’événement épuré est conforme aux souhaits personnels de Philip sans tracas.

Ils ont dit: «Cet événement sera beaucoup plus réduit en échelle sans accès public.

« Conformément aux directives du gouvernement et aux mesures de santé publique, il n’y aura pas de processions publiques et les funérailles du duc auront lieu entièrement dans l’enceinte du château de Windsor.

« Les plans ont reçu l’approbation finale de la reine et reflètent de manière appropriée les conseils du gouvernement. Malgré ces changements nécessaires, ils reflètent toujours très bien les souhaits personnels du duc.

« Bien que les arrangements cérémoniels soient réduits, l’occasion continuera à célébrer et à reconnaître la vie du duc et ses plus de 70 ans au service de la reine, du Royaume-Uni et du Commonwealth. »