Trois médecins du réseau hospitalier de l’Ontario décèdent en une semaine

Un réseau hospitalier en Ontario pleure la perte de trois médecins décédés à quelques jours d’intervalle la semaine dernière.

« C’est avec une profonde tristesse que Trillium Health Partners pleure la perte de trois de nos médecins qui sont récemment décédés », a déclaré mercredi le porte-parole de Trillium Health, Amit Shilton, à CTV News Toronto dans un communiqué.

“Dr. Jakub Sawicki, le Dr Stephen McKenzie et le Dr Lorne Segall étaient des collègues de confiance qui se sont engagés à prendre soin de leurs patients et de leur communauté.

Trillium Health, qui exploite des hôpitaux à Toronto et à Mississauga, a déclaré que les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles les décès étaient liés au vaccin COVID-19 sont fausses.

« La rumeur qui circule sur les réseaux sociaux est tout simplement fausse. Leurs décès n’étaient pas liés au vaccin COVID-19 », a déclaré Shilton.

Le 17 juillet, le Dr Lorne Segall, un oto-rhino-laryngologiste de 49 ans à l’hôpital Credit Valley, est décédé après une « bataille d’un an ridiculement injuste et acharnée contre le cancer du poumon avancé », lit-on dans sa nécrologie.

Il était un mari « adoré » de 22 ans et le père « dévoué » d’un enfant de 16, 14 et neuf ans.

«Il partageait de nombreux intérêts avec ses enfants, notamment un niveau de connaissance des arcanes en matière de voitures, un amour des Air Jordans, un penchant pour tout ce qui concerne Marvel et en fait tous les films, une expertise de jeu impressionnante, la forme physique et le super jackedness, les bandes dessinées et la connaissance de la nourriture», son nécrologie dit.

Un jour plus tard, le 18 juillet, le Dr Stephen McKenzie, un neurologue qui a rejoint Trillium Health il y a près de 40 ans, est décédé. Il a été l’un des membres fondateurs du département de neurologie et s’est fortement intéressé à l’éducation médicale.

“Dr. McKenzie était un homme attentionné, gentil et doux, qui aimait vraiment la vie », lit-on dans son avis commémoratif.

Selon le bureau de McKenzie, il avait été « gravement malade » avant sa mort et son bureau a été définitivement fermé. La nature de sa maladie n’a pas été révélée.

Le Dr Jakub Sawicki a terminé sa formation en médecine familiale à Credit Valley et est devenu membre de l’équipe d’assistance chirurgicale de Trillium Health en 2014. Un avis commémoratif distribué le 21 juillet indique que Sawicki a développé une passion pour la médecine de la douleur et est devenu plus tard le directeur médical. des cliniques de médecine de la douleur de la région. Ses obsèques ont eu lieu le lendemain.

“Dr. Sawicki était une personne gentille et agréable, et on se souviendra toujours de lui pour son sourire.