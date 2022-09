Trois médecins accusés du décès d’une femme enceinte en Pologne

VARSOVIE, Pologne (AP) – Les procureurs du sud de la Pologne ont annoncé jeudi avoir inculpé trois médecins pour le décès l’an dernier d’une femme enceinte de 30 ans.

Agnieszka Wichary, porte-parole du bureau du procureur de Katowice, a déclaré que les accusations étaient d’exposer le patient au danger de mort.

“En raison de l’activité de l’équipe et de l’inaction, le patient est décédé”, indique le communiqué de Wichary.

Deux des médecins ont également été accusés d’avoir involontairement causé la mort du patient. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à cinq ans de prison.

La mort d’une septicémie en septembre dernier de la femme connue sous le nom d’Iza à l’hôpital de Pszczyna dans sa 22e semaine de grossesse a conduit à des manifestations massives contre la loi anti-avortement restrictive de la Pologne.

Les militants ont blâmé le choix des médecins d ‘«attendre et voir» plutôt que de pratiquer immédiatement un avortement sur la quasi-interdiction de l’avortement dans le pays et ont déclaré qu’elle était la première à mourir du nouveau durcissement de la loi restrictive. La femme a laissé derrière elle un mari et une fille.

On ne savait pas immédiatement quand un acte d’accusation pourrait être envoyé au tribunal.

La Pologne, un pays majoritairement catholique, a adopté une loi stricte en 1993 qui interdit les avortements sauf dans trois cas : si la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ; si la vie ou la santé de la femme est en danger ; ou si le fœtus avait des malformations congénitales. Mais le Tribunal constitutionnel, sous l’influence du parti conservateur au pouvoir en Pologne, a statué l’année dernière que les avortements pour malformations congénitales n’étaient pas constitutionnels.

The Associated Press