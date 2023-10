Trois médecins abattus sur une plage touristique populaire de Rio de Janeiro

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO — Trois orthopédistes ont été tués par balle tôt jeudi matin dans un kiosque en bord de mer dans un quartier huppé de la ville, lors de ce que les autorités appellent une exécution ciblée qui pourrait avoir des motivations politiques. Peu avant 1 heure du matin, selon une vidéo de surveillance publiée par les médias locaux, plusieurs hommes sont sortis en courant d’un véhicule utilitaire sport blanc et ont tiré sur les trois médecins qui se trouvaient en ville pour une conférence organisée par la Minimally Invasive Foot Ankle Society. Un quatrième médecin, un chirurgien orthopédiste, a également été abattu mais a survécu.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

Le meurtre de trois médecins le long d’une plage populaire et très touristique ne manquera pas d’enflammer le long débat controversé sur la violence et la sécurité dans le plus grand pays d’Amérique latine. Le taux d’homicides dans le pays a diminué ces dernières années, mais la violence reste l’un des problèmes sociaux les plus insolubles du pays, en particulier à Rio de Janeiro, une vaste métropole au bord de l’océan où les gangs, les milices et les forces de police militaristes se disputent le contrôle.

Les autorités n’ont annoncé ni le motif de ces meurtres ni aucun suspect. Ils enquêteront pour savoir si les meurtres étaient politiquement motivés, ont-ils indiqué.

L’un des médecins assassinés, Diego Ralf Bomfim, 35 ans, était issu d’une importante famille de gauche. Le chirurgien orthopédiste était le frère de la députée fédérale Sâmia Bomfim, une politicienne progressiste qui a annoncé l’année dernière avoir reçu des menaces de mort. Le médecin était également le beau-frère du député Glauber Braga. Les deux hommes politiques appartiennent au parti de gauche Socialisme et Liberté.

Sont également tués Marcos de Andrade Corsato, 62 ans, médecin orthopédiste à l’hôpital das Clínicas de São Paulo, considéré comme le plus grand hôpital d’Amérique latine, et Perseu Ribeiro Almeida, 33 ans, spécialisé dans la chirurgie du pied et de la cheville.

Daniel Sonnewend Proença, 33 ans, spécialiste en chirurgie orthopédique, a été blessé par balle. Son état serait stable.

« Etant donné qu’il est possible que cela soit lié à deux membres du Congrès fédéral, j’ai demandé à la police fédérale d’analyser l’enquête sur l’exécution des médecins à Rio », a déclaré jeudi matin le ministre de la Justice Flavio Dino.

Les meurtres ont eu lieu dans le quartier de Barra da Tijuca, au bord de l’océan, un quartier riche de la ville avec une rangée d’immeubles d’appartements et d’hôtels de luxe en bord de mer. Le quartier, qui a accueilli la conférence orthopédique, a longtemps été considéré comme l’un des plus sûrs de cette ville notoirement turbulente.

Tadeu de Lima Barbosa, qui gérait le kiosque Nana 2, a déclaré au journal O Globo que les hommes s’apprêtaient à partir lorsqu’ils ont été tués.

« Ils avaient déjà payé le chèque », a-t-il déclaré.

Même dans un pays habitué depuis longtemps à l’extrême violence, ces meurtres ont choqué de nombreux Brésiliens. La fusillade a dominé les médias du pays jeudi matin et a déclenché une conversation nationale sur les réseaux sociaux sur la violence, la politique et la lutte énergique contre la criminalité.

« Ce crime ne restera pas impuni ! » a annoncé le gouverneur de Rio de Janeiro, Claudio Castro, sur Twitter. « La société et les institutions doivent comprendre que faire face aux organisations criminelles ne sera possible qu’avec la force et l’unité des États et du gouvernement fédéral. »

Dans une déclaration sur Twitter, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé « sa tristesse et son indignation ».

Certains commentateurs ont établi un lien avec l’assassinat de la politicienne de gauche de Rio, Marielle Franco, dont le meurtre en 2017 a secoué le pays et fait toujours l’objet d’une enquête des autorités.