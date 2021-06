Trois matchs Hell in a Cell révélés – Roman Reigns affrontera Rey Mysterio, Bianca Belair contre Bayley et Seth Rollins affrontent Cesaro

le vendredi soir WWE SmackDown pour la première fois en vedette un match Hell in a Cell diffusé à la télévision du réseau. Roman Reigns a défendu son championnat universel contre Rey Mysterio. Pendant ce temps, une autre action de vendredi soir comprenait Apollo Crews faisant équipe avec le commandant Azeez pour affronter l’équipe de Kevin Owens et Big E. King Corbin a affronté Shinsuke Nakamura dans un match où le vainqueur obtient officiellement la couronne du roi Corbin. Et après l’assaut brutal de Montez Ford par Otis la semaine dernière, Angelo Dawkins a cherché à se venger lorsqu’il a affronté Otis dans un match en simple.

Ici, nous regardons les événements de l’action d’hier soir de WWE SmackDown:

Roman Reigns contre Rey Mysterio

L’action de WWE SmackDown a commencé par une conversation entre Reigns et Rey Mysterio. Les deux superstars ont grimpé à l’intérieur de la cage en acier pour régler une rivalité intensément personnelle. Le duo a tout échangé dans son arsenal pour se surpasser. Cependant, Reigns a attrapé Mysterio dans une bombe électrique, l’envoyant hors du ring et dans le côté de la cage en acier. Une fois de retour sur le ring, une cravate a terminé Mysterio par soumission et Reigns a conservé son championnat universel.

Autre action de SmackDown :

Les équipages d’Apollo et le commandant Azeez contre Kevin Owens et Big E : Sami Zayn, qui était au bord du ring pour commenter, a fourni une distraction au bon moment, alors qu’Azeez frappait Owens avec le Nigerian Nail pour une victoire décisive. Après le match, Owens a demandé un match avec Zayn et a été informé que cela se produirait dimanche.

Shinsuke Nakamura et le roi Corbin se battent pour la couronne : Le duo s’est affronté pour la cinquième fois en six semaines, mais cette fois, il s’agissait d’une « bataille pour la couronne ». Après de lourds coups, la superstar japonaise a mis Corbin à terre avec un Kinshasa pour remporter le match et avec lui la couronne assiégée.

Le défi monumental de Bianca Belair à Bayley pour un match Hell in a Cell :Belair a proposé de faire monter les enchères de leur match se déroulant à l’intérieur de la cellule d’acier. Bayley a réagi avec une attaque violente, qui a laissé la championne féminine de SmackDown à terre.

Angelo Dawkins a été violemment attaqué par Otis et Chad Gable : Dawkins était censé affronter Otis en simple, mais le duo a plutôt attaqué pendant une période prolongée et a terminé Dawkins avec une combinaison de corde à linge allemande suplex et discus.

Cesaro a défié Seth Rollins pour un match à Hell in a Cell :Rollins a interrompu l’interview de Cesaro dans les coulisses, s’asseyant avec son rival, il a dit qu’il ne respectait rien à son sujet. Cependant, leur segment s’est terminé avec Cesaro qui a envoyé Rollins au sol et lui a dit qu’il le verrait dimanche.

