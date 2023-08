Trois Marines américains tués dans le crash d’un avion militaire lors d’un exercice dans le Territoire du Nord australien

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Au moins trois Marines américains ont été tués dans un accident d’avion sur les îles australiennes Tiwi, au nord de Darwin, ont annoncé dimanche des responsables militaires américains.

Cinq autres étaient dans un « état grave » et ont été transportés à l’hôpital Royal Darwin, a indiqué la Marine Rotation Force – Darwin dans un communiqué.

Le communiqué ajoute que 23 Marines se trouvaient à bord d’un hélicoptère MV-22B Osprey lors d’exercices d’entraînement de routine lorsqu’il s’est écrasé sur l’île isolée de Melville, à 60 km au large de Darwin.

« Les Marines à bord de l’avion volaient pour soutenir l’exercice Predators Run. Les efforts de rétablissement sont en cours », indique le communiqué.

La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête, a déclaré la Marine Rotation Force – Darwin.

Le crash de l’avion s’est produit après 9 heures du matin (01h00 GMT), a déclaré le commissaire de police du Territoire du Nord, Michael Murphy.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié l’accident de « tragique » et a déclaré que le personnel australien n’était pas impliqué.

« En tant que gouvernement et en tant que ministère de la Défense, nous nous concentrons essentiellement sur la réponse aux incidents et sur la garantie que tout le soutien et l’assistance soient apportés en cette période difficile », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse prévue en Australie occidentale.

Environ 2 500 militaires venus d’Australie, des États-Unis, des Philippines, d’Indonésie et du Timor oriental ont participé à l’exercice Predators Run 2023.

L’avion à rotors basculants Bell Boeing V-22 Osprey s’est écrasé sur l’île Melville lors de l’exercice Predators Run, auquel participent les armées des États-Unis, de l’Australie, de l’Indonésie, des Philippines et du Timor oriental, a indiqué le ministère australien de la Défense.

« Les premiers rapports suggèrent que l’incident implique du personnel de défense américain et que les membres des forces de défense australiennes n’étaient pas impliqués », a indiqué le ministère dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

M. Albanese a déclaré que son gouvernement se concentrait sur le soutien. M. Albanese, s’exprimant lors d’une conférence de presse prévue précédemment, a refusé de fournir des détails sur l’accident ou sur les efforts de sauvetage.

« En tant que gouvernement et en tant que ministère de la Défense, nous nous concentrons essentiellement sur la réponse aux incidents et sur la garantie que tout le soutien et l’assistance sont apportés en cette période difficile », a-t-il déclaré.

Les États-Unis et l’Australie, allié clé dans le Pacifique, ont intensifié leur coopération militaire ces dernières années face à une Chine de plus en plus affirmée.

Quatre soldats australiens ont été tués le mois dernier lors de vastes exercices bilatéraux lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans l’océan au large des côtes du Queensland.