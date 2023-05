Trois manifestants risquent la mort en Iran, l’année de plus de 200 exécutions

Commentez cette histoire Commentaire

Des voitures et des foules se sont rassemblées devant la prison de Dastgerd dans la ville iranienne d’Ispahan dimanche soir, dans l’espoir que leur manifestation puisse mettre fin à l’exécution de trois hommes menacés de mort pour des accusations liées aux manifestations antigouvernementales qui ont commencé l’année dernière et ont balayé le pays. Quelques jours plus tôt, le radiodiffuseur d’État iranien avait diffusé des images des hommes à l’air harcelé – Majid Kazemi, Saeed Yaqoubi et Saleh Mirhashemi – semblant s’avouer et s’incriminer les uns les autres. Des groupes de défense des droits ont déclaré que les déclarations, que les autorités diffusent souvent avant les exécutions, ont très probablement été faites sous la torture ou la contrainte.

Les hommes ont survécu la nuit. Mais les exécutions, pour lesquelles les autorités n’ont pas publiquement fourni de date, seraient imminentes. Les trois ne sont pas seuls : en réponse aux manifestations, Téhéran a brandi la menace de la peine capitale pour réprimer et dissuader la dissidence, selon des groupes de défense des droits locaux et internationaux, au milieu d’une série d’exécutions en 2023 – au moins 209 en seulement cinq mois , selon l’ONU.

Dans l’ensemble, les exécutions ont augmenté en Iran l’année dernière, selon le rapport annuel du groupe de défense des droits humains Amnesty International sur les exécutions dans le monde, publié cette semaine – une tendance qui semble devoir se poursuivre.

Depuis décembre, l’Iran a exécuté quatre hommes pour des crimes présumés commis lors des manifestations. Quarante ont été accusés d’infractions capitales et la Cour suprême a confirmé huit affaires, y compris celles d’Ispahan, selon Skylar Thompson, responsable du plaidoyer mondial et de la responsabilité chez HRANA, une agence de presse militante basée en Virginie et axée sur l’Iran.

Les trois hommes sont accusés d’avoir tué par balles deux membres de la force volontaire Basij du Corps des gardiens de la révolution islamique et un policier, le 16 novembre 2022, au plus fort du mouvement « femmes, vie, liberté » qui a éclaté cet automne au milieu protestations rejetant le régime clérical. L’épreuve est devenue connue sous le nom d’affaire Ispahan House après un site historique proche de l’attaque présumée.

Les trois hommes ont été arrêtés le 21 novembre. Après un procès rapide, l’un des juges les plus associés à la condamnation des manifestants à la pendaison les a reconnus coupables de « faire la guerre à Dieu », une accusation qui peut mériter la peine de mort dans le système juridique iranien. qui se fonde sur une interprétation stricte de la loi islamique.

Les avocats affirment que le gouvernement n’a pas présenté de preuves crédibles d’un lien entre les accusés et les balles et les armes à feu qui auraient été utilisées dans les meurtres, ni un récit cohérent des faits centraux de l’affaire. Les accusés se seraient vu refuser l’accès à un avocat de leur choix – comme c’est la norme dans les tribunaux révolutionnaires iraniens, qui servent de système juridique parallèle pour protéger la république islamique.

Peu de temps après le procès, Kazemi a appelé sa fiancée de la prison Dastgerd d’Ispahan et lui a dit qu’ils avaient été torturés et forcés d’avouer, selon la famille. « On nous a dit de dire ces choses au tribunal, tout cela sous la torture. Je n’avais pas d’arme à feu et je n’ai rien fait », a déclaré Kazemi à sa fiancée selon un enregistrement de l’appel téléphonique. Des sources proches de la famille ont partagé l’enregistrement, selon HRANA.

. Un juge a confirmé la décision début mai.

Les manifestants arrêtés en Iran font face à un système judiciaire contre eux

Lundi, Gholamhossein Mohseni Ejehi, le chef du pouvoir judiciaire iranien, a déclaré que son institution utiliserait « la plus grande détermination et la plus grande rapidité d’action » dans les cas de membres des forces de sécurité iraniennes tués, selon des commentaires diffusés par les médias d’État. Il n’a pas directement aborder le cas d’Ispahan.

Avant son arrestation, Kazemi, 31 ans, avait une entreprise de fabrication d’ustensiles de cuisine en cuivre, selon les dépêches. Mirhashemi, 36 ans, est un champion de karaté et un instructeur de culturisme. Yaqoubi, 38 ans, travaillait dans une société immobilière et était le seul gardien de ses parents âgés, a déclaré Thompson.

Pour les manifestants graciés en Iran, la liberté est sans garantie

Plus de 20 000 personnes ont été arrêtées et au moins 500 personnes tuées lors du mouvement de protestation antigouvernemental qui a balayé l’Iran pendant des mois après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la mi-septembre, sous la garde de la soi-disant moralité du pays. police. Les autorités iraniennes ont libéré de nombreux manifestants à partir de février, mais ont simultanément renforcé l’application du hijab obligatoire pour les femmes.

Parallèlement à la répression politique en cours, l’Iran a mené cette année une série « effrayante » d’exécutions sans rapport avec le mouvement de protestation, principalement d’hommes issus de communautés minoritaires accusés d’infractions liées à la drogue, a déclaré le chef des droits de l’ONU, Volker Turk, dans un récent communiqué. Les plus de 200 exécutions dans le pays cette année constituent un « record abominable » s’élevant à environ 10 personnes tuées chaque semaine, dans un pays parmi les premiers au monde en matière d’exécutions. .

Les chiffres exacts sont probablement plus élevés mais impossibles à déterminer : il y a peu de transparence autour des accusations, des procès et des résultats de ces affaires. Les familles des personnes exécutées ou condamnées à mort subissent souvent des pressions extrêmes du gouvernement pour qu’elles gardent le silence.

Les normes du ministère de la Justice sur la peine de mort fédérale qualifiées de déroutantes

L’année dernière, l’Iran a exécuté au moins 576 personnes, soit une augmentation de 83 % par rapport au record de l’année précédente d’au moins 314 personnes, selon le rapport d’Amnesty International.

La récente « augmentation alarmante des exécutions » fait partie d’un schéma plus large d’impunité qui dure depuis des années, a déclaré Thompson. Les cas individuels attirent souvent l’attention internationale pendant un certain temps, a-t-elle déclaré. Mais les exécutions se poursuivent « en raison d’un manque total de responsabilité ».