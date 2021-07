Trois Lions à quatre buts mettent l’Ukraine en déroute à Rome alors que Kane frappe le doublé et que l’Angleterre se dirige vers la demi-finale de l’Euro 2020

« Le football revient à la maison » est un refrain souvent chanté en connaissant l’auto-défaitisme, mais l’Angleterre revient au moins maintenant à Wembley pour une première demi-finale du Championnat d’Europe depuis 1996 après avoir épaté l’Ukraine au début de chaque mi-temps au Stadio Olimpico.

Continuant à mettre de côté ses malheurs du début du tournoi, Harry Kane a ouvert le score avec une frappe à la quatrième minute lorsqu’il a profité d’une passe en forme d’aiguille de Raheem Sterling en forme pour frapper le ballon devant Heorhiy Bushchan dans l’objectif ukrainien.

L’Angleterre a frappé encore plus tôt au début de la seconde mi-temps, cette fois lorsque Harry Maguire a dirigé un coup franc précis de Manchester United Luke Shaw à la 46e minute.

C’était l’excellent service de Shaw qui a encore été la clé quatre minutes plus tard lorsqu’il a fourni un centre à Kane pour se diriger entre les jambes de Bushchan pour tuer le match.

Une défense ukrainienne plus suspecte sur les coups de pied arrêtés était à blâmer lorsque le remplaçant anglais Jordan Henderson a trouvé de l’espace dans un corner pour marquer de la tête à la 63e minute pour son premier but pour les Three Lions.

4 – L’Angleterre a marqué quatre buts lors d’un match à élimination directe d’un tournoi majeur (Coupe du monde/EURO) pour la deuxième fois seulement ; l’autre exemple était la finale de la Coupe du monde 1966 contre l’Allemagne (4-2). À venir. #EURO2020pic.twitter.com/RnMYo9y5im – OptaJoe (@OptaJoe) 3 juillet 2021

Ce genre de confort n’est pas facile à l’Angleterre lors des grands tournois, mais les hommes de Gareth Southgate ont traversé quelques moments difficiles en première mi-temps pour annuler une équipe ukrainienne sporadiquement dangereuse mais fatiguée avec une performance qui les distingue comme de vrais prétendants cette fois-ci. .

Le Danemark ne sera pas en reste à Wembley mercredi et a de nouveau prouvé ses propres références avec une victoire acharnée contre la République tchèque plus tôt dans la journée, mais l’Angleterre n’a pas moins d’élan et possède une défense qui – malgré quelques moments instables en première mi-temps – n’a toujours pas encaissé de but lors du tournoi de cet été.

L’ANGLETERRE FAIT DES DOMMAGES PRÉCOCES

Les choses n’auraient pas pu mieux commencer pour l’Angleterre à Rome lorsque Raheem Sterling en forme a enfilé le ballon jusqu’à Kane et que l’avant de Tottenham l’a poussé au-delà de Bushchan pour les mettre devant.

Il s’agissait du premier but des Trois Lions à l’Euro depuis 2004, lorsque Michael Owen n’avait eu besoin que de deux minutes 25 secondes pour marquer contre le Portugal en quart de finale, bien que tout sentiment de calmer les nerfs ait peut-être été ruiné par les statisticiens notant bientôt que L’Angleterre n’avait jamais remporté de match de championnat d’Europe précédent lors des quatre premières minutes, faisant deux nuls et perdant trois fois.

6 – La frappe de Harry Kane était le sixième but de l’Angleterre marqué dans les quatre premières minutes de l’histoire du Championnat d’Europe – bien que les Three Lions n’aient remporté aucun des cinq matchs précédents (D2 L3). Avertissement. #EURO2020https://t.co/NCxjwPgSie – OptaJoe (@OptaJoe) 3 juillet 2021

L’Ukraine a profité de sa meilleure chance au cours des 20 premières minutes lorsque le vif Roman Yaremchuk a profité d’une erreur de Kyle Walker pour charger sur la gauche, décochant un tir bas que Jordan Pickford a repoussé à son poteau proche.

Declan Rice a testé Bushchan avec une poussée féroce du bord de la surface, mais malgré son absence de vue, le gardien ukrainien a réussi à repousser l’effort.

Déjà blessé sur pied lors de ses 16 dernières rencontres avec la Suède, l’Ukraine a perdu un Serhiy Kryvtsov désemparé sur blessure à la 36e minute lorsque le défenseur est parti en boitant pour être remplacé par Viktor Tsygankov.

Faisant son premier départ du tournoi, l’as ailier anglais Jadon Sancho a fait rouler son homme d’un centre de Luke Shaw mais a envoyé son tir directement sur Bushchan. Le drapeau a été relevé pour hors-jeu contre Shaw lors de la préparation, mais un examen VAR aurait bien pu justifier l’ailier de Manchester United, si Sancho avait trouvé le filet.

C’était aussi un signe de l’influence croissante de Shaw sur le jeu car il avait l’air excellent chaque fois que l’Angleterre sondait sur la gauche.

C’est cependant l’Ukraine qui a terminé la moitié plus forte. Passée en 4-3-3, la défense anglaise semblait sporadiquement désorganisée, Yaremchuk en particulier se faisant une nuisance alors que Walker luttait pour faire face à la menace sur le flanc droit de l’Angleterre.

Les rangs des Three Lions ont également dû se démener pour dégager les lignes lorsque Mykola Shaparenko a décoché une volée basse juste à côté du montant avant la mi-temps.

UNE AUTRE AVANCE

Ce combat contre l’Ukraine semblait annoncer une deuxième période difficile pour l’Angleterre, mais les cinq premières minutes ont fait exploser ce récit.

Tout comme ils avaient commencé la première mi-temps, l’Angleterre a sauté des blocs. Kane a remporté un coup franc sur la gauche et Maguire a trouvé de l’espace pour se diriger dans une livraison précise de son coéquipier de Manchester United, Shaw.

L’Angleterre a marqué trois à la 50e minute, et c’est encore une fois le superbe Shaw dont l’excellent service l’a livré sur une assiette – cette fois pour Kane pour ajouter son deuxième quand il a fait un pas en arrière pour perdre son marqueur et faire un centre vers le bas entre Les jambes de Bushchan.

L’ancien manager de Manchester United, Jose Mourinho, avait remis en question les coups de pied arrêtés de Shaw plus tôt dans le tournoi, mais le joueur de 25 ans produisait sa performance la plus importante sous un maillot anglais.

Kane a presque réussi un tour du chapeau lorsqu’il a décoché une volée à Bushchan, mais ce n’était qu’un sursis à l’exécution alors que le remplaçant Henderson s’est dirigé après avoir perdu son marqueur dans un corner.

3 – L’Angleterre est la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à marquer trois buts de la tête en un seul match, et elle l’a fait en un seul match dans n’importe quelle compétition pour la première fois depuis novembre 2016 contre l’Écosse. Caboche’. #EURO2020 – OptaJoe (@OptaJoe) 3 juillet 2021

DATE DE WEMBLEY AVEC DANES UP NEXT

À la fin du match, les supporters anglais saluaient chaque passe de leur équipe avec un « Ole » alors qu’ils faisaient tourner le ballon avec le genre de gestion de jeu sur laquelle Southgate a tellement misé.

Heureusement pour les jambes fatiguées de l’Ukraine, l’arbitre allemand Felix Brych n’a ajouté aucun temps additionnel à la fin du match, les mettant hors de leur misère malgré la fierté que les hommes d’Andriy Shevchenko devraient ressentir en atteignant leur tout premier quart de finale du Championnat d’Europe.

Pour l’Angleterre, ils se sont préparés à une chute tant de fois avant que les fans feraient bien de rester méfiants, mais peut-être – juste peut-être – cela pourrait être l’été où toutes ces années de souffrance seront enfin bannies.