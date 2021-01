Trois membres du Congrès qui ont été testés positifs pour le coronavirus cette semaine disent croire que leurs infections sont liées à leur temps passé dans un endroit sécurisé avec des collègues qui ne portaient pas de masques lors du déchaînement de la semaine dernière au Capitole américain.

Le représentant Brad Schneider, démocrate de l’Illinois, a déclaré qu’il avait reçu un résultat de test positif mardi matin après être rentré chez lui en Illinois, et qu’il n’avait pas de symptômes. Les représentants Bonnie Watson Coleman du New Jersey et Pramila Jayapal de Washington ont annoncé lundi des tests positifs.

Les trois législateurs, tous démocrates, ont directement accusé un groupe de républicains de la Chambre qui a refusé de porter des masques tout en s’abritant dans un endroit sûr pendant l’émeute.

«Aujourd’hui, je suis maintenant dans un isolement strict, inquiet d’avoir risqué la santé de ma femme et en colère contre l’égoïsme et l’arrogance des anti-masques qui font passer leur propre mépris et mépris de la décence avant la santé et la sécurité de leurs collègues et de notre personnel », a déclaré M. Schneider.