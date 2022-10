Trois légendes d’EastEnders épatent les fans avec une réunion surprise à Dublin

La star d’EASTENDERS Adam Woodyatt, Todd Carty et John Altman ont eu une réunion surprise en Irlande.

Le trio d’acteurs était ravi de se reconnecter à Dublin après une rencontre fortuite dans la ville.

Adam Woodyatt a retrouvé les anciens co-stars Todd Carty et John Altman[/caption]

John a joué le mauvais garçon Nick Cotton[/caption]

Adam – qui est surtout connu pour avoir joué Ian Beale dans le feuilleton BBC One – est actuellement en tournée au Royaume-Uni et en Irlande avec My Fair Lady, après son ouverture au théâtre Alhambra de Bradford en septembre.

Il joue Alfred P. Doolittle dans le spectacle aux côtés de la superstar de l’opéra Lesley Garrett et du favori d’Emmerdale, John Middleton.

Adam est à Dublin et apparaît sur scène au Bord Gáis Energy Theatre, tandis que Todd et John apparaissent au Gaiety Theatre dans la pièce de théâtre mystère de meurtre d’Agatha Christie, The Mousetrap.

Todd, qui a joué Mark Fowler de 1990 à 2003, et John, qui a incarné le méchant Nick Cotton de 1985 à 2015, jouent dans la comédie musicale à succès pour célébrer le 70e anniversaire de la série.

Les anciennes co-stars d’EastEnders ont rayonné ensemble pour une photo rare.

Adam, 54 ans, arborait une barbe grise touffue, tandis que Todd berçait une moustache et John coiffait ses longues mèches lissées en arrière.

Adam, la star de I’m A Celeb, a écrit: “Petit monde !! Super pour rattraper ces deux Leg Ends à Dublin.

“@therealjohnaltman et Todd sont dans The Mousetrap au @gaiety_theatre et je suis au @bordgaisenergytheatre avec @myfairladyuk.”

Les fans d’EastEnders se sont déchaînés pour le cliché, avec un écrit: «Superbe photo de trois acteurs classiques d’Eastenders. Ça me manque de vous voir tous ensemble à l’écran.





Un autre a posté: “Trois grandes légendes d’EastEnders juste là.”

Un troisième a ajouté: “J’ai adoré voir cette photo qui rappelle tant de souvenirs de vous tous à EastEnders.”

La semaine dernière, Adam a partagé une photo alors qu’il était à Dublin alors qu’il enfilait sa tenue My Fair Lady et regardait dans l’objectif de l’appareil photo.

Avec sa barbe en montre, il a écrit : “DUBLIN… c’est l’heure de Doolittle !!”

Les dernières photos d’Adam viennent après que le divorce de l’acteur a été finalisé après 22 ans de mariage avec sa femme Beverley Sharp.

Bev serait ravie du règlement après avoir résisté aux négociations.

Adam, qui est l’un des visages les plus reconnaissables du feuilleton, a joué Ian Beale d’Albert Square depuis 1985, mais est maintenant en pause prolongée du feuilleton de la BBC.

Le mois dernier, un ami de Bev a déclaré : « Bev et Adam sont maintenant officiellement divorcés.

“En plus d’être sa femme, Bev a également été sa manager pendant une douzaine d’années et elle a tant fait pour sa carrière.

« Elle a rejeté certaines des offres de règlement qui lui ont été envoyées au cours du processus et maintenant elle est heureuse d’avoir tenu bon – elle est ravie du règlement.

« Elle ne sait toujours pas pourquoi il l’a quittée, mais tout cela appartient au passé. Elle est très optimiste et voit cela comme un nouveau chapitre. Je ne doute pas que Bev trouvera quelqu’un de nouveau bientôt. Elle est bien placée. »

L’acteur vit maintenant dans un camping-car de 100 000 £ alors qu’il poursuit sa carrière sur scène et il a révélé que, alors qu’il se préparait pour sa première représentation à Bradford, il vivait dans la campagne du Yorkshire.

Adam a garé sa maison sur roues dans le champ d’un fermier, juste à côté d’un troupeau de vaches dans la campagne vallonnée du Yorkshire.

Adam joue le favori d’Albert Square Ian Beale et Todd a joué Mark Fowler[/caption]