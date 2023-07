Trois lanceurs des Tigers se combinent pour vaincre les Blue Jays dans une victoire de 2-0

Trois lanceurs des Tigers de Detroit se sont combinés pour vaincre les Blue Jays de Toronto dans une victoire de 2-0 samedi.

C’était le premier sans coup sûr combiné de l’histoire des Tigers.

Matt Manning (3-1) a lancé 6 manches 2/3 et Jason Foley a obtenu quatre retraits consécutifs.

Les Tigres plus proches Alex Lange sont entrés pour le neuvième et ont retiré Bo Bichette sur trois lancers. Brandon Belt s’est aligné sur le terrain central et Vladimir Guerrero Jr. s’est retrouvé troisième sur un terrain de 0-2.

Matt Manning, Jason Foley et Alex Lange des Tigers lancent un NO-HITTER COMBINÉ pour vaincre les Blue Jays, 2-0

Les Tigers ont célébré au monticule avec Manning et Foley se joignant à la foule.

Manning a été remplacé après avoir battu Cavan Biggio avec deux retraits au septième. Il a marché trois frappeurs et en a frappé un tout en en retirant cinq. Il a lancé 91 lancers.

Foley a retiré Whit Merrifield avant de lancer un huitième parfait.

Reportage de l’Associated Press.

