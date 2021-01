Trois grands jurés du Kentucky dans l’affaire Breonna Taylor ont appelé à la destitution du procureur général de l’État, Daniel Cameron, affirmant qu’il avait « déformé leurs conclusions » au cours de l’enquête de plusieurs mois sur sa fusillade mortelle.

Les trois jurés, qui n’ont pas été nommés, ont déposé vendredi une pétition auprès de la Chambre des représentants de l’État, renouvelant les allégations antérieures qui contestaient la décision controversée du grand jury en septembre.

Cameron, un républicain noir, était le procureur spécial qui a dirigé l’enquête d’État sur les trois flics de Louisville impliqués dans la fusillade mortelle de Taylor lors d’un raid de drogue bâclé l’année dernière.

Il a été largement critiqué pour la décision du grand jury de n’inculper aucun des officiers de la mort de la femme noire. La fusillade avait déclenché des manifestations à Louisville aux côtés de manifestations nationales contre l’injustice raciale et l’inconduite de la police.

Vendredi, trois grands jurés du Kentucky ont déposé une pétition visant à destituer le procureur général de l’État Daniel Cameron

La pétition accuse Cameron pour violation de la confiance du public et manquement à ses obligations en tant que principal responsable de l’application de la loi de l’État.

Les jurés affirment également que Cameron ne leur a pas donné la possibilité d’envisager des infractions d’homicide contre les détectives Jonathan Mattingly, Myles Cosgrove et Brett Hankison.

Ils ne l’accusent d’aucun crime, mais la mise en accusation n’est pas considérée comme une procédure pénale.

La loi du Kentucky exige que les pétitions de destitution soient renvoyées à un comité de la Chambre mais n’exige aucune autre action. En vertu de la constitution de l’État, la Chambre possède le seul pouvoir de mise en accusation.

Un procès de mise en accusation se tient au Sénat de l’État, avec une condamnation nécessitant le soutien des deux tiers des sénateurs présents.

La pétition contre Cameron, qui a également été signée par une poignée de Kentuckiens, a été soumise à la très majoritairement républicaine Kentucky House.

Le républicain Jason Nemes, président du comité de destitution, a déclaré qu’il examinerait la pétition lorsqu’elle sera officiellement déposée après le retour des législateurs dans la capitale de l’État le 2 février, a rapporté le Courier Journal.

Le procureur général aura alors la possibilité de répondre.

« Les grands jurés n’ont pas choisi cette bataille », a déclaré Kevin Glogower, l’avocat représentant les jurés, dans un communiqué vendredi.

La fusillade de Taylor avait déclenché des manifestations à Louisville aux côtés de manifestations nationales contre l’injustice raciale et l’inconduite de la police

«Cette bataille les a choisis. Ce sont des citoyens choisis au hasard qui ont été contraints de siéger à un grand jury et ont été terriblement mal utilisés par le plus puissant responsable de l’application de la loi du Kentucky.

Cameron avait déclaré lors d’une conférence de presse largement regardée en septembre que le grand jury avait jugé que les actions des officiers étaient justifiées parce qu’ils agissaient en légitime défense.

Le petit ami de Taylor, Kenneth Walker, a admis avoir tiré sur des agents de l’intérieur de leur maison après avoir pris les flics pour des intrus.

La balle a fini par frapper le sergent de police de Louisville Jonathan Mattingly à la jambe, ce qui a incité les agents à riposter avec 32 coups dans la maison, dont cinq ont frappé Taylor.

Cameron à l’époque a également déclaré que son bureau avait présenté « chaque infraction d’homicide » au grand jury « avant qu’elle ne parvienne à sa conclusion ».

Les membres du jury se sont par la suite prononcés contre ses déclarations, affirmant que le panel de 12 membres n’avait pas eu la possibilité d’envisager des accusations contre les agents comme il le prétendait.

Les deux officiers qui ont tiré sur Taylor, selon les preuves balistiques, n’ont pas été inculpés par le grand jury. L’un de ces officiers a été abattu par le petit ami de Taylor (à gauche) pendant le raid et a riposté. Le petit ami de Taylor a dit qu’il pensait qu’un intrus faisait irruption dans son appartement

Les grands jurés anonymes, qui faisaient partie d’un groupe impartial de citoyens du Kentucky choisis pour examiner les accusations potentielles de crime dans l’affaire, ont dû déposer une requête pour parler librement de l’affaire.

Les procédures du grand jury sont généralement tenues secrètes et les membres votent en secret pour savoir s’ils croient qu’il existe suffisamment de preuves pour inculper une personne d’un crime.

Trois grands jurés dans l’affaire avaient fait valoir qu’ils n’étaient pas d’accord avec les accusations présentées et voulaient explorer les accusations criminelles, mais ont été rejetés parce que les procureurs de Cameron pensaient qu’aucune de ces accusations ne resterait.

‘[N]ni Cameron ni personne de son bureau n’a mentionné une infraction d’homicide au grand jury », indique la pétition.

« Non seulement aucune infraction d’homicide n’a été présentée comme alléguée, aucune accusation de quelque nature que ce soit n’a été présentée au Grand Jury, à l’exception des trois accusations de mise en danger gratuite contre le détective Hankinson. »

Hankison a été limogé par le département de police du métro de Louisville en juin après que des responsables eurent déclaré qu’il avait violé la politique en tirant « de manière délibérée et aveugle » avec son arme pendant le raid.

Il a par la suite été accusé de l’infraction et a plaidé non coupable. Cosgrove et Mattingly n’ont pas été inculpés.

Cosgrove, cependant, était l’un des deux officiers qui ont été licenciés pour inconduite dans l’affaire à la suite d’une enquête interne au début du mois.

Le détective Joshua Jaynes, qui a obtenu le mandat de perquisition controversé pour l’appartement de Taylor, a également été licencié.

La pétition de vendredi est la dernière d’une vague d’efforts pour destituer les élus du Kentucky.

Quatre citoyens du Kentucky ont récemment demandé à la Chambre des représentants de l’État de destituer le gouverneur démocrate Andy Beshear pour les mesures exécutives qu’il avait prises en réponse à la pandémie de coronavirus, et la question a été confiée à un comité de la Chambre pour examen.

Les actions de Beshear avaient été confirmées par la Cour suprême de l’État, et le gouverneur a déclaré qu’il n’y avait «aucun motif» pour sa destitution.

Pendant ce temps, Cameron est un allié proche du leader républicain du Sénat américain Mitch McConnell et est considéré comme une étoile montante du GOP.