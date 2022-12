Trois joueuses et un podcast : Rachel Yankey, Jen Beattie et Izzy Christiansen se demandent si le football féminin devrait établir des sections à l’extérieur | Nouvelles du football

La montée en puissance de la Barclays WSL ces dernières années a vu à la fois l’intérêt et la foule grandir, mais la ligue ne stipule pas que les foules doivent être séparées pour séparer les fans à domicile et à l’extérieur, comme c’est le cas dans le jeu masculin.

Plus récemment, cependant, le voyage de Manchester United à Arsenal s’est déroulé aux Emirats, où les supporters itinérants étaient logés dans leur propre section du stade, qui a accueilli plus de 40 000 personnes le 19 novembre.

Sur le premier épisode de Trois joueurs et un podcastRachel Yankey, Jen Beattie et Izzy Christiansen débattent de l’idée de créer des sections à l’extérieur dans le football féminin.

“Je sais que c’était un moment terrible pour Arsenal, mais avoir ce moment pour que United puisse aller célébrer avec ses fans une grande victoire, j’ai pensé que c’était génial”, a déclaré le défenseur des Gunners Beattie.

“L’atmosphère était si visible. Même récemment en Ligue des champions, lorsque nous avons joué contre la Juventus, nous avions encore une fois notre section de fans à l’extérieur et il n’y avait pas charges de fans mais assez pour faire aller et venir les chansons.

“J’apprécie les fans parce qu’ils voyagent ici, là-bas et partout, en particulier à travers l’Angleterre. Je pense donc que c’est bien pour eux de pouvoir se réunir au sein d’une communauté, en tant que fan extérieur, puis pour nous de pouvoir célébrer avec eux, je pense que c’est une très bonne chose.”

Rachel Yankey a fait 129 apparitions pour l'Angleterre





Yankey – qui a remporté 129 sélections pour l’Angleterre tout au long d’une brillante carrière en Angleterre – a accepté.

“Lorsque vous jouez, vous voulez toujours savoir où se trouve votre soutien”, a-t-elle déclaré. “Je ne me souviens plus en quelle année c’était, mais nous avons joué contre la France pour nous qualifier pour une Coupe du monde et c’était juste “Allez les Bleus” et puis vous avez entendu un petit groupe de supporters anglais.

“Mais cela vous a attrapé et vous avez réalisé:” Vous savez quoi, nous devons jouer pour eux “. Je pense que c’était Fara [Williams] qui a marqué et nous avons tous couru jusqu’à la fin où nos fans étaient – ils étaient très haut dans les dieux, mais c’était spécial. Je pense que cela peut donner aux joueurs un coup de pouce, un coup de pouce supplémentaire.

“D’un autre côté, j’ai adoré aller à la finale de l’Euro où ça ressemblait un peu à une atmosphère de carnaval. Tout le monde était juste amical, voulait être là pour profiter du jeu et soutenir.”

Izzy Christiansen d'Everton





Christiansen d’Everton a ajouté: “Je suis sorti avec les filles à Anfield plus tôt dans la saison et on nous a dit que 8 000 billets avaient été vendus, mais il y avait 28 000 personnes là-dedans. Il y a eu une vague massive de personnes remplissant le stade quand nous nous réchauffions et je me disais “Dieu, c’est incroyable”. Et 25 000 étaient des fans de Liverpool, 3 000 des fans d’Everton.

“Je fais partie de ces joueurs qui se nourrissent de tout bruit. Je me souviens d’avoir gagné un coup franc pour nous. Ils ont eu un corner et nous les avons contre-attaqués ; j’ai fait un peu de jeu et j’ai mis mon corps sur le chemin du ballon, a pris un coup franc plus haut sur le terrain, puis a laissé notre équipe s’installer après avoir défendu un corner et tous leurs fans ont hué – et j’ai adoré.

“Je pense que nous sommes une étape dans le football féminin où profitons-en comme c’est. Si des sections à l’extérieur sont attribuées, adoptez-les, faites-le.

“Je pense juste que nous sommes à un stade où je pense qu’il y a un luxe à pouvoir faire les deux.”