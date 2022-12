Trois joueuses et un podcast : Rachel Yankey, Jen Beattie et Izzy Christiansen discutent de la compétition entre amies dans le football féminin | Nouvelles du football

Jen Beattie d’Arsenal et Izzy Christiansen d’Everton discutent du difficile équilibre entre amitié et rivalité dans le football féminin avec l’ancienne Lionne Rachel Yankey sur Trois joueurs et un podcast.

Le cadre du récent match WSL entre Manchester United et Aston Villa était Old Trafford et a vu les joueurs des deux équipes socialiser avant le match sur le célèbre terrain.

Le nouveau Sports du ciel podcast – dans lequel trois stars du football féminin discutent de trois sujets d’actualité – a commencé par la question “y a-t-il de la rivalité dans le football féminin?”

“Je pense que le jeu a évolué”, a déclaré le milieu de terrain d’Everton Christiansen. “J’ai l’impression qu’il y a ce respect professionnel mutuel entre amis à travers la ligue que les joueurs ne parlent probablement pas avant le match mais se rattrapent toujours après.

“J’ai joué contre une de mes bonnes amies hier soir, Lucy Staniforth. Nous nous serrions la main à la fin du match, parlions de son mariage sur le terrain et il faisait moins cinq degrés et elle se marie dans quelques semaines et nous parlons d’arrangements.

“Donc, je pense qu’après le match, ça va, mais pendant le match, il y a un peu plus de mordant là-bas. Vous voulez en faire un meilleur qu’eux.”

En jouant à Christiansen, la défenseuse d’Arsenal Beattie a nié avoir ignoré son amie lors du récent match entre les Gunners et Everton.

“Je pense que l’une des meilleures choses à propos du sport, ce sont les gens que vous rencontrez et les amitiés que vous créez en cours de route”, a déclaré Beattie.

“Mais je pense toujours que c’est assez drôle quand vous avez une avance sur le jeu et si vous n’avez pas parlé à ce compagnon spécifique depuis un moment, vous finissez par lui envoyer un message.

“Et puis je pense que c’est hilarant, comme qui répond et qui ne répond pas? Parce que ceux qui ne répondent pas ne veulent pas vous parler avant le match, parce qu’ils sont juste super concentrés et ne veulent pas traverser quoi que ce soit.

“L’une des meilleures choses concerne les amitiés dans le jeu et c’est toujours agréable de voir ses amis.”

On a ensuite demandé à Rachel Yankey si elle avait des amis dans le jeu et s’il était approprié que les joueurs des équipes adverses prennent des photos ensemble avant un match.

“C’est dur, non ? Non, mais je parle à n’importe qui”, a reconnu l’ancien attaquant d’Arsenal. “Est-ce que je serais là-bas en train de prendre des selfies avec l’opposition ? Probablement pas.

“Je peux comprendre, ils étaient à Old Trafford, mais je pense qu’ils vont jouer de plus en plus à Old Trafford. Alors j’espère que ça ne va pas continuer.”

Christiansen a ajouté : “Je pense que si le football féminin veut être pris au sérieux, ce qu’il est vraiment maintenant.

“Ce n’est pas une question d’occasions, c’est jouer le jeu, c’est une affaire sérieuse, surtout en haut de gamme, un match nul qui aurait pu être une victoire peut définir des titres.”

La conversation s’est ensuite tournée vers l’échange de chemises, ce qui a révélé une histoire amusante de Beattie à la suite d’un match avec l’Espagne.

“Nous avons joué contre l’Espagne lors d’un match de qualification, j’ai eu Alexia Putellas – elle n’avait aucune idée de qui j’étais”, a déclaré l’international écossais.

“Je me demande souvent ce qu’elle a fait de mon maillot. Mais oui, c’est évidemment une joueuse incroyable.”

Plus tard, Putellas a répondu à un tweet de Sky Sports WSL avec un extrait du dernier podcast, en disant: “J’ai absolument une idée de qui vous êtes depuis que vous avez marqué lors de mon premier match en CL et de ma première défaite contre Arsenal en 2012.”