Trois joueurs locaux joueront au Illinois High School Shrine Game le 17 juin – Shaw Local

Trois joueurs de football locaux participeront au match du sanctuaire de l’école secondaire de l’Illinois à 11 h le 17 juin au stade Tucci de l’université Wesleyan de l’Illinois.

Steven Siegel et Nate Komar de Richmond-Burton, ainsi qu’Aiden Johnson de Woodstock, joueront pour l’équipe rouge dans le match, qui est organisé par l’Illinois Coaches Association avec les Mohammed Shriners.

Siegel (6 pieds, 210 livres) était une sélection de la première équipe du Northwest Herald All-Area en tant que joueur de ligne défensive, où il a réussi huit plaqués pour des pertes, six sacs et deux touchés défensifs. À l’arrière en attaque, Siegel a couru 190 fois pour 1 805 verges et 34 touchés. Il était un All-Stater de classe 4A de l’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois. Il jouera offensif dans le Shrine Game.

Komar (5-9, 190) était un joueur de ligne à double sens pour les Rockets, qui a terminé 11-1 et perdu contre Providence en demi-finale des séries éliminatoires de classe 4A. Il a réussi 83 plaqués en défense, 14 plaqués pour des pertes, cinq sacs, un échappé forcé et un échappé récupéré. Il a joué sur une ligne offensive qui a ouvert la voie à 520 points en 12 matchs.

Johnson était une sélection de mention honorable de classe 5A de l’IHSFCA et a fait partie de l’équipe académique de tous les États.

Les joueurs se présentent le mardi 13 juin pour les entraînements et autres cérémonies avant le match. Il y a un barbecue le jeudi et un banquet le vendredi.

ESCOUADE ROUGE

Joueur École Position Ryan Höferle Bloomington Cent. Cath. WR Jake Séman Williamsville QC Salle Quincy Mascoutah WR AJ Mulcahy Durand-Pecatonica RB Harrison Meyer Sandbourg S Keshawn Lyon Cahokia CC Townsend Breyahn Brême CC Luke Shoven Clifton Central QB-ATH Braden Reverman Breese Central WR Spencer Mitze Monticello KG Endi Qunaj Fulton K Jaden Weinzieri Geneséo WR Isaac Genebacher Camp Point Central RB Josjuan Brown Christ-Roi WR Jordan Cordes Carterville DE Kaiden Droste Centre-ouest de Biggsville CC Ethan Bodé Sycomore KG Augie Christiansen Princeton KG Owen Quigley Beardstown S Phillip Carlton Jr. Plainfield Central KG Steven Siegel Richmond-Burton RB Mayki Matthews Rockford-Est KG Blake Regenold Downs Tri-Vallée RB James Cône Byron KG Dany français Saint François KG Landon Newby Holsome Centre de Peoria RB Blake Kersting Yorkville KG Jacob Poudden colline rouge CC Ethan Ladd Macomb KG Aiden Johnson Woodstock KG Dakota Wiegland Eurêka DE Sam Morgan Dunlap g Caleb Hollis Elmwood-Brimfield g Nate Komar Richmond-Burton NT Zach Michaels Plainfield Central g Owen Roth Camp Point Central C Grant Sagecoupe Rochester J Jermani Massey Perspectives de Chicago g Clifton Gammons Mont-Vernon ET Bélier Jackson Westinghouse ET André Forcier Vallée de Stillman C Alex Stout Charleston J Ryan Susnar Minooka C Les bas de Braden Knoxville ET Bryson Hendrix Decatur Sainte Thérèse CC Noble d’Ashton Roxanne DE

