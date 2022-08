Trois joueurs de Pistol Shrimp nommés Prospect League All Stars – Shaw Local

Trois joueurs de l’Illinois Valley Pistol Shrimp ont été sélectionnés comme All Stars de la Prospect League Eastern Conference.

Le joueur de premier but et lanceur Tucker Bougie, le joueur de champ intérieur Zach Lane et le lanceur gaucher Harrison Bodendorf ont été honorés sur la base d’un vote des 16 managers de la ligue.

Bougie, qui joue pour l’Université de Californie, a remporté le titre au bâton de la Prospect League avec une moyenne de 0,356, a réussi sept circuits en tête de la ligue et a récolté 48 points produits, 36 points et 11 doubles. Au monticule, il avait une fiche de 3-1 avec une MPM de 2,86 et 59 retraits au bâton en 44 manches en 12 apparitions.

Lane, qui joue pour Ball State University, a frappé .329 avec 33 points produits, 30 points, un record d’équipe de 14 doubles et cinq circuits.

Bodendorf, qui joue pour l’Université d’Hawaï, a une fiche de 5-1 avec une MPM de 2,88 et 57 retraits au bâton en 40 manches 2/3 en 15 apparitions, dont 14 hors de l’enclos des releveurs.

Le trio a aidé les Pistol Shrimp à établir une fiche de 39-22, la deuxième meilleure fiche de la ligue durant la saison régulière et le championnat de la division Wabash River.

La Prospect League a également annoncé plusieurs prix de fin d’année.

Eddie King Jr., du finaliste de la ligue Alton River Dragons, a été nommé joueur Mike Schmidt de l’année.

Danville a remporté quatre prix alors que Khal Stephen a été élu Roland Hemond Pro Prospect of the Year, Josh Leerssen a été nommé lanceur partant de l’année, Landon Tomkins a été nommé Galen Woods Fireman of the Year décerné au meilleur releveur de la ligue et Eric Coleman a été élu Manager. de l’année.