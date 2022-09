DeKALB – Après avoir chuté la semaine dernière contre Tulsa, 38-35, le nord de l’Illinois est de retour à la maison contre Vanderbilt samedi.

Si les Huskies souhaitent éviter un début de saison 1-2, ils devront éliminer une équipe de la SEC au Huskie Stadium. Et pour ce faire, ces trois Huskies risquent fort d’avoir de gros matchs.

Le porteur de ballon NIU Antario Brown ramasse quelques verges lors de la défaite 38-35 des Huskies contre Tulsa le 10 septembre 2022 à Tulsa, Oklahoma. (Dave Crenshaw)

Antario Brown, porteur de ballon de deuxième année

Les Huskies n’affichent pas les chiffres époustouflants qu’ils ont obtenus il y a un an sur le terrain, et une grande partie de cela est le jeu en ligne offensive. Mais aussi explosif que soit le champ arrière, il est peu probable qu’il reste indéfiniment.

Antario Brown ne devrait pas continuer à faire une moyenne de 4,3 verges par course, car il a 143 verges au total et deux scores cette saison. C’est la deuxième fois que nous le sélectionnons en trois matchs déjà cette année, et bien qu’il ait eu deux performances décentes jusqu’à présent, samedi pourrait finir par être énorme pour lui.

C’est peut-être juste une façon de dire que la ligne est plus celle à surveiller samedi, ce qui est probablement vrai. Mais distinguer un joueur de ligne peut être futile sans aucun moyen de prouver le succès derrière des heures de panne de film, alors allons-y avec Brown ici.

Les extrémités défensives de la Northern Illinois University Izayah Green-May (à gauche) et Michael Kennedy participent à un exercice le lundi 1er août 2022, lors d’un entraînement au Huskie Stadium de DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Izayah Green-May , ailier défensif senior

Son deuxième match avec les Huskies a certainement été productif, avec quatre plaqués, deux pour une défaite et un sac.

Mais tout le monde sur la ligne a reniflé pour des performances encore plus grandes – l’équipe a cinq sacs cette saison, et ce nombre pourrait être encore plus élevé compte tenu du nombre de quarts pressés. Et même si Vanderbilt court plus que des lancers jusqu’à présent cette saison – et n’a autorisé qu’un sac – NIU peut changer cette tendance.

Et si les Huskies le font, Green-May pourrait en être la principale raison.

Le demi de coin de l’Université de l’Illinois du Nord, Javaughn Byrd, couvre l’extrémité serrée Tristen Tewes lors de l’entraînement de printemps au Chessick Practice Center le mercredi 6 avril 2022, au NIU à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Tristan Tewes, ailier serré de deuxième année

Sortir sur une branche avec celui-ci. Mais les bouts serrés ont été pris en compte jusqu’à présent cette saison. Miles Joiner a été blessé la semaine dernière. Hammock ne parle généralement pas des blessures, mais a mentionné que Joiner s’était blessé dans son presseur d’après-match la semaine dernière, et il n’est pas sur le tableau des profondeurs cette semaine. Tewes, quant à lui, devrait jouer pour la première fois cette année. Liam Soraghan a obtenu beaucoup de représentants jusqu’à présent, mais Hammock a vraiment utilisé plusieurs looks serrés.

Même dans les dernières minutes, lorsque NIU a décidé d’y aller en quatrième position pour sceller la victoire contre Tulsa au lieu de la repousser vers la puissante attaque du Golden Hurricane, George Gumbs était la cible. C’est un hybride WR / TE, mais dans ce presseur, Hammock impliquait qu’il était plus un bout serré dans cette situation.

Nous savons que les Huskies aiment aller aux bouts serrés dans les moments clés. Nous savons qu’ils obtiennent du travail en général, et Tewes est sur le point de jouer et a la capacité de faire la différence.

La semaine dernière

Nous sommes allés avec : Rocky Lombardi, Cole Tucker et Jordan Gandy.

Ce qu’ils ont fait: Lombardi était 18 sur 31 pour 259 verges avec trois touchés et une interception. Tucker a été son principal récipiendaire, récoltant sept passes pour 123 verges et un score. Gandy a terminé deuxième de l’équipe avec sept plaqués, a réussi une rupture de passe et a récupéré un échappé.