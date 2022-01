Trois joueurs de la RoundGlass Punjab Hockey Academy sélectionnés pour les camps nationaux indiens

Trois jeunes athlètes de la RoundGlass Punjab Hockey Academy ont été sélectionnés par Hockey India comme probables pour les camps nationaux masculins et féminins.

Prabhjot Singh, un attaquant qui s’entraîne à la RGS Baba Pallaha Hockey Academy, Butala, Amritsar, est l’un des 60 joueurs à avoir été appelés pour le camp national senior masculin, tandis que Neha Kumari et Navneet Kaur du RGS Lyallpur Khalsa College pour L’académie de hockey féminin de Jalandhar a été choisie pour le camp national féminin junior, qui compte 66 joueuses.

Les deux camps sont actuellement en cours à Bengaluru, ayant commencé plus tôt ce mois-ci en vue de divers tournois internationaux à venir tels que la FIH Pro League, les Jeux asiatiques, la Coupe du monde junior féminine de hockey, etc.

Sarpal Singh, Dronacharya Awardee et conseiller stratégique, RoundGlass Sports, a déclaré : « Une mission importante pour nous est d’inspirer les enfants à jouer et de favoriser leur bien-être holistique. Voir nos joueurs recevoir des convocations pour les camps d’entraînement de l’équipe nationale aura certainement un effet énorme sur les jeunes. Je leur souhaite tout le meilleur ! »

Rajinder Singh, directeur technique adjoint de la RoundGlass Punjab Hockey Academy, a déclaré : « Ce n’est que notre première année de participation au niveau national et le fait que nos joueurs soient appelés pour les camps de l’équipe indienne est un moment marquant pour nous. J’espère que nous continuerons à voir émerger de plus en plus de futures stars et que nous avancerons vers notre objectif de restaurer l’héritage du hockey indien.

