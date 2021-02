DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Trois jeunes Saoudiens condamnés à mort pour des actes qu’ils ont été accusés d’avoir commis en tant que mineurs ont été condamnés à une peine de 10 ans de prison à la place, a déclaré la Commission saoudienne des droits de l’homme.

Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoun et Abdullah al-Zaher, des jeunes de la minorité chiite d’Arabie saoudite, ont été détenus séparément pour avoir participé à des manifestations chiites antigouvernementales pour discrimination qui ont secoué la province orientale du pays en 2011-2012.

Al-Nimr, le neveu de l’éminent religieux de l’opposition Shiekh Nimr al-Nimr, dont l’exécution a déclenché des manifestations chiites de Bahreïn au Pakistan, a été arrêté en 2012 à l’âge de 17 ans, selon Human Rights Watch. Il a été condamné à mort par le tribunal pénal spécialisé de Riyad, qui s’occupe des procès pour terrorisme.

Al-Marhoun avait 17 ans et al-Zaher 15 ans lorsqu’ils ont été entraînés dans la répression du gouvernement contre les manifestations chiites et se sont vu refuser l’accès à des avocats pendant leur longue détention provisoire, a précédemment rapporté le chien de garde basé à New York.

Le tribunal attribuerait le temps passé, a annoncé la Commission des droits de l’homme d’Arabie saoudite, fixant la date de libération des trois hommes pour 2022.

Le père d’Al-Nimr, Mohammed, a salué la nouvelle sur Twitter, décrivant le changement de peine comme un ordre direct du roi Salman. Le bureau des communications du gouvernement n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Cette décision intervient près d’un an après que l’Arabie saoudite a ordonné la fin de la peine de mort pour les crimes commis par des mineurs, à l’exception peut-être des crimes liés au terrorisme. Le décret royal fixe une peine maximale de 10 ans dans un établissement de détention pour mineurs pour toute personne reconnue coupable d’un crime commis alors qu’elle était mineure. Il ordonne aux procureurs d’examiner les affaires et d’abandonner les peines pour ceux qui ont déjà purgé cette peine.

Les groupes de défense des droits humains qui ont longtemps fait pression sur le royaume pour qu’il abolisse la peine de mort, en particulier pour les crimes commis par des mineurs, ont salué le décret mais ont exprimé leur inquiétude quant à son application.

«C’est une excellente nouvelle pour Ali, qui a passé plus de neuf ans dans le quartier des condamnés à mort», a déclaré Reprieve, un groupe de défense des droits civiques opposé à la peine de mort. «Mais d’autres jeunes comme Ali risquent toujours la peine de mort pour des« crimes »d’enfance en Arabie saoudite. L’arrêté royal doit être appliqué d’urgence dans ces cas.

Le fils et héritier du roi Salmane, le prince héritier Mohammed ben Salmane, est la force derrière les efforts du royaume pour assouplir les restrictions, moderniser le pays et s’éloigner d’une interprétation ultraconservatrice de la loi islamique connue sous le nom de wahhabisme que de nombreux Saoudiens pratiquent encore.

Longtemps l’un des bourreaux les plus prolifiques du monde, l’Arabie saoudite a annoncé le mois dernier que les exécutions avaient chuté de 85% en 2020 en raison des changements juridiques mettant fin aux condamnations à mort pour les crimes non violents liés à la drogue. Le royaume a également ordonné aux juges de mettre fin à la pratique controversée de la flagellation publique, en la remplaçant par des peines de prison, des amendes ou des travaux d’intérêt général.