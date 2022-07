Trois jeunes confirmés à l’UMC de Plano – Shaw Local

L’Église Méthodiste Unie de Plano a récemment confirmé trois de ses jeunes. Deux ont été confirmés dimanche 5 juin ; un autre a été confirmé dimanche 12 juin.

Sera, Lynze et Braden ont pris la décision importante d’approfondir leur fondation de foi à confirmer après une étude intense. Le pasteur Stevan Saunders a dirigé la classe de confirmation avec des études bibliques, des travaux de service communautaire, un programme de confirmation et des séances de dialogue faisant référence à la foi, au baptême et à la confirmation.