Trois itinéraires pour le défilé de Noël annuel de Kelowna

Le défilé de Noël annuel de Grenfell Road a annoncé son itinéraire pour l’événement de cette année.

Le 10 décembre, le défilé débutera à 13 h 30 au 945 Grenfell Road et traversera le centre de Kelowna.

Une fois de plus, le défilé collecte de l’argent, des denrées non périssables et des vêtements d’hiver pour soutenir Mamas for Mamas.

Vous ne pouvez pas vous rendre au défilé dans le centre de Kelowna? Vous avez encore quelques occasions d’attraper le plaisir des vacances.

La veille (le 9 décembre), un défilé traversera Rutland à partir de l’école primaire de Spring Valley à 18h30.

Et un défilé final aura lieu le soir du 10 décembre. Les chefs de défilé partiront du 550 Yates Road à 18h30.

Toute personne intéressée à avoir son véhicule décoré dans le défilé est priée d’envoyer un courriel à cbcompassioncare@gmail.com.

