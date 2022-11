Trois Israéliens tués et un Palestinien abattu dans une attaque en Cisjordanie

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – Un Palestinien de 18 ans a poignardé à mort deux Israéliens et en a écrasé un troisième avec un véhicule mardi près de l’implantation d’Ariel en Cisjordanie – la dernière escalade du conflit israélo-palestinien avec le plus grand nombre de morts depuis des années. L’agresseur, identifié comme étant Muhammad Murad Sami Souf du village palestinien de Hares, a attaqué une foule de personnes avec un couteau à l’entrée du parc industriel d’Ariel en Cisjordanie. Le site emploie des centaines de Palestiniens et Souf y détenait un permis de travail.

Il a ensuite attaqué un autre groupe de personnes dans une station-service à proximité et s’est enfui avec un véhicule volé, percutant plusieurs voitures et renversant une personne. Les forces militaires israéliennes l’ont abattu sur place. Trois autres ont été grièvement blessés.

Les parents palestiniens craignent pour leurs enfants alors que l’extrême droite israélienne monte

L’attaque survient au milieu de raids quasi quotidiens sur des zones palestiniennes par les forces israéliennes en représailles à des attaques antérieures et alors qu’un nouveau gouvernement de droite promettant des méthodes encore plus dures arrive au pouvoir.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle fouillait la zone à la recherche d’un complice présumé, qui a conduit l’agresseur à la porte. Souf n’avait pas de casier judiciaire, bien que son père, membre du Fatah, le parti au pouvoir en Cisjordanie, ait déjà été emprisonné en Israël, selon les médias israéliens.

Odelia Shahaf, une ambulancière du Magen David Adom, les services d’urgence d’Israël, a déclaré qu’elle était arrivée sur les lieux de l’attaque sur la route 5 et « avait vu un homme blessé étendu sur la route. … Alors que je commençais à le soigner, j’ai entendu des cris de ‘terroriste, terroriste’ et j’ai vu un homme courir avec un couteau dans notre direction. Nous avons commencé à fuir et les gens ont sorti des armes. Il a réussi à poignarder un homme de 35 ans avant qu’il ne soit blessé.

L’attaque coïncide avec une cérémonie de prestation de serment au parlement israélien. L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a remporté une victoire décisive lors du vote du 1er novembre, en partie grâce au soutien du parti d’extrême droite Sionisme religieux, dont les membres se sont engagés à intensifier la politique d’Israël à l’égard des Palestiniens.

“Déjà le premier jour de la nouvelle Knesset, nous recevons un rappel douloureux de la question la plus importante et la plus urgente sur la table”, a déclaré Bezalel Smotrich, un colon de Cisjordanie qui dirige le bloc du sionisme religieux et a demandé à être nommé à la tête du Ministère de la Défense. “Nous devons restaurer la sécurité de tous les citoyens israéliens et restaurer la dissuasion érodée.”

« C’est un signal d’alarme pour le futur gouvernement : la loi sur la peine de mort pour les terroristes doit être votée pour mettre fin au terrorisme. Seule une main de fer éradiquera le terrorisme », a déclaré le politicien incendiaire Itamar Ben Gvir, qui devrait être nommé ministre de la Sécurité publique.

Le poste le placerait en charge de la police, des systèmes pénitentiaires et de l’esplanade de la mosquée al-Aqsa, un site qui a servi pendant des décennies de point d’éclair dans le conflit israélo-palestinien. Il a également préconisé de donner aux forces de sécurité israéliennes une plus grande latitude pour utiliser des balles réelles et les protéger des poursuites pénales pour avoir tué ou blessé des Palestiniens.

Depuis le printemps dernier, lorsqu’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a fait 19 morts, le plus grand nombre de morts depuis des années, l’armée israélienne a mené des raids quasi nocturnes à travers la Cisjordanie dans le but de démanteler les réseaux militants palestiniens.

Ces derniers mois ont mis 2022 sur la bonne voie pour être l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis que les Nations Unies ont commencé à tenir des registres en 2005. Beaucoup de personnes tuées ont été impliquées dans des attaques terroristes, affirment les forces de sécurité israéliennes, bien qu’elles aient déclaré que des civils avaient également été tués. .

En mai, la journaliste palestinienne américaine Shireen Abu Akleh a été tuée, suscitant l’indignation internationale et une enquête américaine sans précédent sur le comportement militaire israélien.

Les États-Unis vont enquêter sur le meurtre de Shireen Abu Akleh, provoquant l’indignation en Israël

Une jeune Palestinienne de 15 ans, Fulla al-Masalma, a été tuée tôt lundi matin par des soldats israéliens qui ont tiré sur sa voiture dans la ville cisjordanienne de Beitunia, près de Ramallah, a rapporté le ministère palestinien de la Santé.

L’escalade, dont beaucoup craignent, pourrait se transformer en un conflit plus large.

L’attaque de mardi était “une opération au couteau héroïque qui prouve la capacité de notre nation à poursuivre la révolution”, a déclaré Abd al-Latif al-Qanua, le porte-parole du Hamas, le groupe islamiste au pouvoir à Gaza qui a mené quatre guerres avec Israël.