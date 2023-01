Trois inculpés dans la fusillade mortelle d’un facteur de l’USPS

MILWAUKEE (AP) – Trois personnes ont été inculpées devant un tribunal fédéral pour la mort par balle d’Aundre Cross, employée du service postal américain, ont annoncé jeudi les procureurs fédéraux de Milwaukee.

Cross, 44 ans, livrait du courrier à Milwaukee le 9 décembre lorsqu’il a été tué par balle.

Kevin McCaa, 36 ans, et Charles Ducksworth Jr., 26 ans, sont accusés d’avoir tiré et tué le facteur, et Shanelle McCoy, 34 ans, est accusée d’avoir fourni de fausses déclarations aux forces de l’ordre, a rapporté le Milwaukee Journal Sentinel.

Selon la plainte pénale, des vidéos de surveillance ont montré deux suspects suivant Cross pendant environ une heure le 9 décembre. Après être sorti d’un véhicule sans plaque d’immatriculation, quelqu’un s’est approché de Cross par derrière et un coup de feu a été entendu.

Le véhicule appartenait à McCoy. Elle a déclaré aux forces de l’ordre qu’elle utilisait le véhicule au moment de la fusillade pour effectuer des livraisons DoorDash. Cependant, les enquêteurs ont trouvé des images de McCoy utilisant un véhicule différent – ​​celui qui appartenait à Ducksworth – à ce moment-là pour effectuer des livraisons, et revenant plus tard à son propre véhicule.

On ne sait pas pourquoi Cross a été abattu. Il avait travaillé pour l’USPS pendant 18 ans. Un ancien collègue a déclaré qu’il avait quatre enfants et que d’autres se souvenaient de lui pour son attitude positive.

Le procureur américain Gregory Haanstad a déclaré que la police avait travaillé avec le FBI, le service d’inspection postale des États-Unis et d’autres partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour porter les accusations.

“Si vous blessez l’un de nos employés, nous vous retrouverons et vous mettrons derrière les barreaux”, a déclaré Kai Pickens, l’inspecteur en charge par intérim du service d’inspection postale américain de la division de Chicago, dans un communiqué.

L’avocat de Ducksworth, Robert LeBell, a déclaré qu’il en saura plus sur l’affaire une fois que les procureurs lui auront remis les preuves, mais a promis de défendre Ducksworth aussi « vigoureusement que possible pour s’assurer que son innocence est protégée ».

Les avocats de McCaa et McCoy n’ont pas répondu immédiatement.

The Associated Press