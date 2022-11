Trois hommes survivent à un voyage de 11 jours du Nigéria à l’Espagne sur le gouvernail d’un navire

Commentez cette histoire Commentaire

Trois hommes ont survécu à un voyage de 11 jours perchés précairement au sommet du gouvernail d’un pétrolier en route du Nigeria vers les îles espagnoles des Canaries, ont annoncé lundi les garde-côtes espagnols, alors que l’Europe connaît son plus haut niveau de migration irrégulière en cinq ans. Les passagers clandestins, chevauchant une étroite bande de métal et exposés aux éléments, ont voyagé sur l’Alithini II battant pavillon maltais, qui a quitté Lagos le 17 novembre, selon le site de suivi des navires Marine Traffic. Le pétrolier est arrivé lundi soir à Las Palmas, Gran Canaria – l’une des îles Canaries espagnoles, située au large des côtes de l’Afrique du Nord. Les ports sont distants de près de 3 000 milles.

Dans une photo partagé par les garde-côtes espagnols sur Twitter, les trois hommes sont assis sur le ruban du gouvernail du navire qui dépasse de l’eau, le dos voûté contre la coque du navire. Un bateau de sauvetage des garde-côtes a récupéré les hommes et les a amenés au port de Las Palmas pour être soignés par les services de santé, ont tweeté les garde-côtes.

Les survivants venaient du Nigeria, a déclaré la délégation du gouvernement espagnol aux îles Canaries à l’Associated Press. L’un d’eux était toujours hospitalisé mardi.

“L’odyssée de la survie est bien au-delà de la fiction”, Txema Santana, conseillère en migration auprès des autorités des îles Canaries, écrit sur Twitter. “Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Les passagers clandestins n’ont pas toujours la même chance.

Le sauvetage intervient au milieu des tensions au sein de l’Union européenne sur la politique migratoire, alors que les pays du sud de l’Europe – la France et l’Italie en particulier – se disputent pour savoir qui devrait accueillir le nombre croissant de migrants qui arrivent par voie maritime.

Plus de 165 000 migrants irréguliers, dont beaucoup demandent l’asile, sont arrivés en Europe cette année, le nombre le plus élevé depuis 2017, lorsque 187 499 avaient été enregistrés, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

Le voyage des trois passagers clandestins est une aberration dans les récents schémas de migration vers l’Europe. Le bloc a connu une augmentation des arrivées au cours du mois dernier, a déclaré Charlotte Slente, secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, une agence d’aide qui travaille dans des dizaines de pays. Mais récemment, la plupart des demandeurs d’asile sont arrivés par voie terrestre, traversant les Balkans et se déplaçant vers l’ouest à travers l’Europe.

Près de 30 000 migrants sont arrivés en Espagne en 2022, une baisse par rapport aux dernières années, selon les données du HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés. Plus de 14 000 d’entre eux ont atterri sur les côtes des îles Canaries, souvent sur des bateaux bondés et branlants, dont beaucoup sont gonflables et ne conviennent pas aux voyages en mer. La traversée est dangereuse – 1 153 personnes sont mortes ou ont disparu le long de la route vers les îles Canaries l’année dernière, a déclaré le HCR.

« En général, nous avons vu des migrants et des réfugiés continuer à recourir à des voyages maritimes et terrestres périlleux, reflétant le désespoir et les vulnérabilités auxquels ils peuvent être confrontés, ainsi que le manque de voies alternatives suffisantes et plus sûres », a déclaré la porte-parole du HCR, Shabia Mantoo. dans un courriel mardi. “Il s’agit notamment de se ranger dans des navires ou des conteneurs sans air, et de prendre la mer dans des bateaux qui fuient, entre autres.”

Il est rare, mais pas sans précédent, que des demandeurs d’asile s’embarquent clandestinement sur des navires de commerce. Les garde-côtes espagnols ont répondu à six cas similaires au cours des deux dernières années, a déclaré à l’AP Sofía Hernández, chef du centre de coordination des services de sauvetage à Las Palmas. “C’est très dangereux”, a-t-elle dit à propos du voyage à bord du gouvernail du navire. Un jeune de 14 ans, en compagnie de migrants plus âgés, a fait le voyage depuis le Nigeria au sommet d’un gouvernail en 2020, a rapporté le journal espagnol El Pais.

La pandémie de coronavirus et les fermetures de frontières qui en ont résulté ont incité les demandeurs d’asile et les migrants à emprunter des itinéraires plus dangereux de l’Afrique vers l’Europe, souvent avec l’aide de passeurs, selon le HCR.

“Il y a eu beaucoup d’efforts ces dernières années pour contrôler réellement les frontières, ce qui a considérablement entravé l’accès des personnes ayant besoin de protection et d’asile”, a déclaré Slente, ajoutant que son organisation a observé un nombre croissant de cas où la frontière européenne les autorités repoussent les demandeurs d’asile vers les pays d’où ils viennent.

Près de 2 000 personnes ont perdu la vie cette année sur les routes maritimes de la Méditerranée et du nord-ouest de l’Afrique alors qu’elles tentaient d’atteindre l’Europe, a déclaré M. Mantoo.

“Ce qu’il faut, ce sont des efforts de recherche et de sauvetage mieux coordonnés et dirigés par l’État, des débarquements prévisibles dans des lieux sûrs et un accès accéléré aux procédures de filtrage et d’asile pour identifier ceux qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale, et revenir – en toute sécurité et avec dignité – ceux qui ne le font pas », a déclaré Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, dans un communiqué avant une réunion des ministres de l’intérieur de l’UE la semaine dernière.

Les ministres se sont réunis à Bruxelles pour discuter d’un plan d’action pour la Méditerranée centrale, autre voie migratoire majeure vers l’Europe. Une partie de ce plan consiste à mettre en œuvre la « Déclaration de solidarité » volontaire convenue en juin concernant les migrants qui arrivent par la mer dans les États membres du sud, en les répartissant ailleurs en Europe.