Le gouvernement fédéral a ajouté des accusations de crimes haineux aux accusations portées contre trois Géorgiens blancs qui étaient impliqués dans le meurtre d’un jogger noir l’année dernière. L’État n’avait pas de lois sur les crimes haineux au moment de l’incident.

Le ministère américain de la Justice a inculpé les trois suspects d’un chef d’atteinte aux droits, qui est considéré comme un crime de haine, et d’un chef de tentative d’enlèvement. L’acte d’accusation découle du meurtre en février 2020 d’Ahmaud Arbery, qui a été abattu alors qu’il courait dans le quartier des accusés. Les suspects « A utilisé la force et des menaces de force pour intimider et interférer avec le droit d’Arbery d’utiliser une voie publique en raison de sa race », dit le DOJ.

Arbery, 25 ans, a été abattu après avoir été poursuivi et arrêté par Gregory McMichael, 65 ans, et son fils Travis, 35 ans. Le troisième suspect est William ‘Roddie’ Bryan, 51 ans, un voisin des McMichael qui était impliqué dans la poursuite armée, mais pas directement dans le tournage lui-même.





Les trois hommes ont dit à la police qu’ils avaient poursuivi Arbery parce qu’ils le soupçonnaient d’être un cambrioleur. Plusieurs rapports de vol avaient été faits dans le quartier dans les semaines précédant la fusillade. Arbery lui-même a été filmé par des caméras de sécurité pénétrant dans une maison en construction quelques minutes avant d’être tué. Les suspects ont affirmé qu’ils voulaient procéder à une arrestation citoyenne et attendre l’arrivée de la police.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve qu’Arbery était impliqué dans un crime dans le quartier et qu’il semblait simplement faire du jogging. Les suspects ont déclaré qu’ils croyaient que leur cible était armée, mais la police n’a trouvé aucune arme sur les lieux du crime.

Le moment du tournage a été filmé par Bryan. Il montre le camion des McMichael garé dans la rue à deux voies où Arbery faisait du jogging. On entend des cris suivis d’un coup de feu, puis on peut voir Arbery et le jeune McMichael se battre pour un fusil de chasse. D’autres tirs suivent, et quelques secondes plus tard, Arbery peut être vu en train d’essayer de s’enfuir et de tomber au sol.





La vidéo du tournage a été divulguée aux médias locaux par Gregory McMichael en mai 2020 et est rapidement devenue virale. Le Georgia Bureau of Investigations (GBI) a rapidement repris l’enquête des autorités locales et arrêté les deux McMichael. Bryan a été placé en détention deux semaines plus tard. Le mois suivant, un grand jury du comté de Glynn a inculpé les trois hommes chacun avec neuf chefs d’accusation, y compris un meurtre par malveillance, un meurtre criminel, des voies de fait graves, un faux emprisonnement et une tentative criminelle de commettre un faux emprisonnement.

Un différend demeure sur la question de savoir si le racisme a été un facteur dans le crime. Un enquêteur de GBI a déclaré que Bryan avait dit au bureau qu’il avait entendu Travis McMichael appeler Arbery un « F ** king n **** r » juste après avoir été abattu. Son avocat a nié avoir utilisé l’insulte. Cependant, lors d’une audience sur les cautionnements, les procureurs ont présenté des preuves que le jeune McMichael avait utilisé des insultes racistes dans un message texte et sur les réseaux sociaux.

Les circonstances de l’affaire et le fait qu’aucune arrestation dans l’affaire n’a été effectuée pendant 10 semaines après la fusillade et la réticence des autorités locales à poursuivre l’affaire ont alimenté la colère du public. Des personnes indignées ont accusé les trois suspects de vigilance et ont comparé la mort d’Arbery à un lynchage. L’une des conséquences du scandale a été que les législateurs géorgiens ont adopté des lois sur les crimes de haine, prévoyant une peine supplémentaire dans les cas où certains crimes sont motivés par des traits tels que la race, la religion et l’orientation sexuelle.





Au moment du meurtre d’Arbery, la Géorgie était l’un des quatre États américains où une telle législation n’existait pas. Ses meurtriers présumés ne seront pas soumis aux nouvelles lois, puisqu’elles ne s’appliquent pas rétroactivement.

Les avocats représentant les défendeurs ont répondu aux nouvelles accusations fédérales en exprimant leur déception. Le DOJ «A acheté le faux récit que les médias et les procureurs ont promulgué», ont déclaré les avocats représentant Travis McMichael. L’avocat de Bryan a réitéré que son client «N’a commis aucun crime» et n’était qu’un témoin de la fusillade.

