Maintenant, après 16 ans au pouvoir, elle ne se présentera plus aux prochaines élections de septembre. Et ce sont les trois hommes qui veulent son travail:

Cela n’a pas toujours été facile pour l’aile conservatrice et sa clientèle qui est partie en partie et qui vote désormais pour le parti populiste AfD.

Merkel a été élue chancelière en 2005 et a radicalement changé le parti, passant d’un groupe très conservateur et dominé par les hommes à un parti du «milieu». C’est comme ça qu’elle l’a toujours encadré.

Cela ressemble à une course serrée avec Friedrich Merz actuellement en tête dans les sondages par une petite marge. La question clé est: quelle direction la CDU voudra-t-elle prendre et quel courage les délégués du parti ont-ils pour changer de politique?

Friedrich Merz, candidat à la présidence de l’Union chrétienne-démocrate allemande, assiste à une discussion avec d’autres candidats au siège de la CDU le 8 décembre 2021 à Berlin, en Allemagne. Les principaux membres des chrétiens-démocrates allemands (CDU) Friedrich Merz, Armin Laschet et Norbert Roettgen, qui se disputent la direction du parti, ont débattu entre eux lors de leur deuxième tour de débats en direct au siège de la CDU. Le parti devrait élire un nouveau chef plus tard ce mois-ci

Il s’engage à transformer la CDU en un parti plus conservateur qui pourrait redevenir un foyer pour de nombreux électeurs mécontents qui ont changé pour l’AfD. L’ancien président allemand de BlackRock est bien connecté au sein de l’élite des affaires du pays et est un expert en matière économique.

Armin Laschet est l’homme de la continuité qui s’engage à maintenir le parti là où il se trouve: sur le terrain d’entente et sur la voie de « Merkel ».

C’est un homme politique aguerri et le premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, les États fédéraux avec la plus forte population d’Allemagne.

Il veut moderniser l’Allemagne et transformer la CDU en un parti plus jeune avec une représentation plus féminine. Il s’associe à Jens Spahn, le ministre de la Santé du pays et l’un des plus jeunes politiciens de premier plan du pays.

S’il remporte la course, la CDU entrerait très probablement dans une coalition avec le Parti vert ou dans une soi-disant «coalition jamaïcaine» qui ajouterait les libéraux au mélange.