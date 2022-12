Trois hommes du Michigan condamnés à des peines de prison pour avoir aidé à comploter contre Whitmer

La condamnation des hommes pour appartenance à un gang illégal découlait de leur affiliation aux Wolverine Watchmen, une milice dont les membres discutaient ouvertement de la violence contre les politiciens et les policiers.

Pendant la pandémie, la gouverneure Whitmer est devenue la cible de groupes antigouvernementaux qui considéraient ses mesures de contrôle de Covid comme tyranniques. Elle a été réélue facilement le mois dernier, battant un rival républicain soutenu par l’ancien président Donald J. Trump.

Dans une vidéo enregistrée, la gouverneure Whitmer a déclaré que le complot d’enlèvement avait eu un impact négatif distinct sur elle et a exhorté le juge Wilson à “imposer une peine qui corresponde à la gravité de la menace pour notre démocratie”.

“Je scanne maintenant les foules à la recherche de menaces”, a-t-elle déclaré. “Je réfléchis bien à la dernière chose que je dis aux gens quand nous nous séparons. Je m’inquiète pour la sécurité de tous ceux qui m’entourent lorsque je suis en public.

M. Morrison ; son beau-père, M. Musico; et M. Bellar a organisé une formation sur les armes à feu dans le comté de Jackson, dans le Michigan, avec Adam Fox, le chef du complot d’enlèvement. Bien que les hommes condamnés jeudi n’aient pas été eux-mêmes accusés d’avoir commis un acte terroriste, les procureurs ont déclaré aux jurés que les actions des accusés avaient aidé à soutenir un complot, ce qui équivalait à un crime.

Plus tôt cette année, M. Fox et son coaccusé, Barry Croft, ont été reconnus coupables par un tribunal fédéral de complot en vue d’enlever le gouverneur Whitmer. M. Fox et M. Croft, qui risquent tous deux la prison à vie, devraient être condamnés ce mois-ci.