« Trois hommes commettent des agressions sexuelles »… Taeil est lié à une publication de prédiction inquiétante d’il y a deux mois

Taeil, ancien membre du NCT (vrai nom Lune Taeil30 ans) a été déféré au parquet pour quasi-viol aggravé. Au milieu de l’enquête en cours, l’attention a refait surface sur un message publié il y a deux mois par un étudiant de l’Université nationale de Séoul (SNU), qui mentionnait les allégations contre Taeil.

Le 28 août, un post intitulé « Incident de NCT Taeil » a été partagé sur le forum de la communauté SNU « Everytime ». L’écrivain a déclaré : «L’affaire avait déjà été transmise à la police il y a un mois. Cela semble soudain parce que cela a été signalé aujourd’hui. » Ils ont également affirmé: « J’ai entendu dire que cela impliquait trois hommes, dont un membre du NCT. Cela ne semble pas être lié à Telegram (deepfake crimes), mais plutôt à des agressions sexuelles en groupe.«

Le poste a été créé le même jour où SM Entertainment a annoncé le départ de Taeil de NCT en raison des allégations.

Le poste de police de Bangbae à Séoul a initialement réservé Taeil le 13 juin après avoir reçu un rapport de la victime. SM Entertainment a confirmé avoir pris connaissance des allégations pour la première fois à la mi-août, mais n’a pas révélé la nature exacte des accusations de crimes sexuels auxquelles Taeil était confronté.

Il a été révélé plus tard le 7 octobre que Taeil, ainsi que deux connaissances, avaient été accusés d’avoir agressé sexuellement une femme en état d’ébriété. Les autres personnes impliquées ne seraient pas des personnalités publiques.

Des accusations de quasi-viol aggravé s’appliquent lorsque deux personnes ou plus commettent une agression sexuelle contre une personne dans un état d’incapacité ou d’incapacité de résister, avec des peines allant d’au moins sept ans de prison à l’emprisonnement à vie en vertu de la loi sur les cas spéciaux concernant la punition des personnes. Crimes sexuels.

Taeil a fait ses débuts en tant que membre de NCT en 2016, faisant partie à la fois de NCT U et de NCT 127. Après son départ de NCT, SM Entertainment et ses collègues ne l’ont plus suivi sur les réseaux sociaux, signalant une séparation claire.

