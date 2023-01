Trois hommes blancs sont inculpés pour une attaque de type “apartheid” contre deux adolescents noirs

Trois hommes blancs ont été inculpés de crimes allant de voies de fait simples à une tentative de meurtre en Afrique du Sud après une attaque présumée à motivation raciale contre deux garçons noirs dans une piscine publique.

Les hommes ont été filmés en train d’agresser les adolescents alors qu’ils tentaient d’utiliser la piscine de la station balnéaire de Maselspoort dans la province de l’État libre le jour de Noël.

Le trio semblait tenter d’empêcher les adolescents, âgés de 13 et 18 ans, de nager, affirmant que la piscine était réservée aux Blancs.

Dans la vidéo, qui aurait été filmée par un proche et largement condamnée sur les réseaux sociaux, les hommes semblaient crier sur les adolescents et les frapper.

L’un des hommes semblait tenir la tête du garçon de 18 ans sous l’eau, tandis que le garçon de 13 ans aurait été saisi par la gorge et tiré par les cheveux.

D’autres séquences vidéo de sécurité prétendent montrer les hommes tentant d’empêcher les adolescents d’entrer dans la piscine et le groupe de Blancs sortant de l’eau dès que les adolescents noirs y sont entrés.

Johan Nel, 33 ans, et Jan Stephanus van der Westhuizen, 47 ans, ont tous deux été libérés sur avertissement et reviendront devant le tribunal au cours de la nouvelle année pour voies de fait simples et blessures criminelles.

Un troisième homme, 48 ans, a été accusé de tentative de meurtre pour avoir prétendument détenu l’un des garçons sous l’eau.

Les partis politiques et les militants se sont rassemblés jeudi pour manifester devant le palais de justice, et l’incident a été largement condamné, y compris par le président Cyril Ramaphosa.

La vidéo semble montrer le jeune enfant avec une paire de mains enroulées autour de sa gorge

Brian Nakedi, qui a lutté contre l’apartheid en Afrique du Sud dans sa jeunesse, a déclaré au New York Times son fils de 18 ans était l’un des deux garçons dans les vidéos désormais virales.

‘Je suis devenu furieux. Nous devons revivre la douleur à travers nos enfants », a-t-il déclaré.

M. Nakedi, 58 ans, a déclaré que lui et sa famille élargie avaient réservé trois nuits au complexe à Noël. Le complexe, a-t-il dit, est divisé en deux sections et le côté camping est généralement fréquenté principalement par des Blancs.

Lorsque les deux garçons ont choisi de nager dans la piscine de ce côté de la propriété, il affirme qu’ils ont été immédiatement interrogés par des invités blancs, qui leur ont dit qu’ils n’étaient pas autorisés à être là.

Alors que les tensions montaient, il a déclaré que les deux garçons étaient partis parler à leurs parents et que M. Nakedi les avait rejoints à la piscine pour affronter les principaux agresseurs.

M. Nakedi affirme qu’il pensait que la situation était résolue et a assuré aux jeunes qu’ils étaient libres de retourner à la piscine, seulement pour que les tensions éclatent à nouveau.

L’adolescent au centre de la dispute a déclaré à la publication que l’homme qui aurait tenu sa tête sous l’eau lui aurait dit: “Vous vous battez pour l’eau; maintenant tu vas mourir.

Le président Ramaphosa a déclaré: «En vertu de l’état de droit, nous devons laisser les enquêtes suivre leur cours.

“Mais dans le cadre de l’État de droit, nous pouvons et devons également déclarer que le racisme n’a pas sa place dans notre société et que les racistes n’ont pas d’endroit où se cacher.”

«En tant que Sud-Africains noirs et blancs, nous devons être unis pour condamner toutes les manifestations de racisme et les tentatives d’explication ou de défense de tels crimes.

Des images de sécurité séparées ont également montré l’incident sous un angle différent

“Le racisme n’est pas un problème à combattre uniquement par les Sud-Africains noirs”, a déclaré M. Ramaphosa dans un communiqué.

Des membres du parti Economic Freedom Fighters ont visité le complexe et ont demandé des réponses au directeur, qui a affirmé qu’il n’y avait pas de politique de ségrégation raciale.

Le racisme reste un problème épineux en Afrique du Sud près de 30 ans après la transition de l’Afrique du Sud du régime de la minorité blanche, connu sous le nom d’apartheid, à la démocratie.

En 2018, l’agent immobilier Vicky Momberg a été condamné à trois ans de prison pour avoir crié des insultes raciales à un policier noir dans un jugement historique qui a été le premier à emprisonner une personne pour un acte raciste.

En 2020, Adam Catzavelos, un homme blanc, a été reconnu coupable d’injure criminelle et condamné à une peine avec sursis après avoir utilisé des insultes racistes dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.